Mинай возьмет на сбор в Турцию шесть новичков: известны имена

В начале февраля закарпатская команда отправится на заключительный этап подготовки к сезону - в Турцию.

Из находящихся на просмотре в «Минае» игроков в Турции будут задействованы экс-нападающий сборной Украины Юрий Коломоец из «Полесья», Егор Твердохлеб из «Горняка-Спорта», Дмитрий Касимов из «Оболони», Александр Аксенов из «Ужгорода», Евгений Ефремов («Судува», Литва) и литовский легионер Сигитас Олберкис из эстонского «Легиона».

А вот представители львовского «Руха» Роман Гагун и Андрей Кухарук не впечатлили своей подготовкой тренерский штаб закарпатцев и от их услуг отказались.

Еще несколько потенциальных новичков присоединятся к «Минаю» в Турции, куда подопечные Владимира Шарана отправятся в начале февраля.

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Mинай» 25 февраля будет принимать «Зарю».