Мариуполь подпишет бывшего хавбека Руха

Третьим зимним новичком азовского «Мариуполя» станет полузащитник Андрей Кухарук, минувшей осенью выступавший за «Рух».

На сборе мариупольцев в Турции он произвел хорошее впечатление на тренерский штаб, отличившись забитым мячом в победном спарринге с «Шахтером».

Кухарук перейдет в «Мариуполь» на правах свободного агента, поскольку в начале февраля покинул «Рух» по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что первыми зимними новичками «Мариуполя» стали вратарь Евгений Гальчук из «Ингульца» и Алексей Быков из болгарского «Локомотива» (Пловдив).