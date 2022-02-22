Мариуполь подпишет бывшего хавбека Руха

Третьим зимним новичком азовского «Мариуполя» станет полузащитник Андрей Кухарук, минувшей осенью выступавший за «Рух».
На сборе мариупольцев в Турции он произвел хорошее впечатление на тренерский штаб, отличившись забитым мячом в победном спарринге с «Шахтером».
Кухарук перейдет в «Мариуполь» на правах свободного агента, поскольку в начале февраля покинул «Рух» по обоюдному согласию сторон.
Напомним, что первыми зимними новичками «Мариуполя» стали вратарь Евгений Гальчук из «Ингульца» и Алексей Быков из болгарского «Локомотива» (Пловдив).
Источник — Meta-ratings.com.ua
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