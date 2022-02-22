Мариуполь подпишет бывшего хавбека Руха

Андрей Кухарук присоединится к азовцам на правах свободного агента

  • 22.02.2022 13:37
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Мариуполь подпишет бывшего хавбека Руха
© ФК Рух Львов. Андрей Кухарук

Третьим зимним новичком азовского «Мариуполя» станет полузащитник Андрей Кухарук, минувшей осенью выступавший за «Рух».

На сборе мариупольцев в Турции он произвел хорошее впечатление на тренерский штаб, отличившись забитым мячом в победном спарринге с «Шахтером».

Кухарук перейдет в «Мариуполь» на правах свободного агента, поскольку в начале февраля покинул «Рух» по обоюдному согласию сторон.

Напомним, что первыми зимними новичками «Мариуполя» стали вратарь Евгений Гальчук из «Ингульца» и Алексей Быков из болгарского «Локомотива» (Пловдив).

Источник — Meta-ratings.com.ua

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