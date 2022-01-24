Рух расстанется с тремя игроками

Львовский «Рух» близок к подписанию контрактов с двумя легионерами, находящимися на просмотре. Один из них – защитник сборной Сенегала.
В то же время, Роман Гагун, Андрей Кухарук и Александр Бандура, скорее всего, продолжат карьеру в других клубах. В частности, к ним проявляет интерес «Mинай».
Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Рух» 27 февраля будет принимать «Колос».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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