Рух расстанется с тремя игроками

Львовский «Рух» близок к подписанию контрактов с двумя легионерами, находящимися на просмотре. Один из них – защитник сборной Сенегала.

В то же время, Роман Гагун, Андрей Кухарук и Александр Бандура, скорее всего, продолжат карьеру в других клубах. В частности, к ним проявляет интерес «Mинай».

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ «Рух» 27 февраля будет принимать «Колос».