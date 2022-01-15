ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец подписал бывшего вратаря Днепра-1

Клуб УПЛ «Ингулец» сообщил об очередном новичке, пришедшего в текущее зимнее межсезонье.
29-летний экс-вратарь «Днепра-1» и «Горняка-Спорт» Андрей Клищук поставил подпись под трудовым соглашением и стал полноценным игроком команды «Ингулец».
Вместе с «Днепром-1» Андрей выигрывал Первую лигу сезона 2018/19 и в следующем сезоне защищал цвета днепровского клуба в УПЛ.
Источник — ФК Ингулец
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