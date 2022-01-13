ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал воспитанника Барселоны

«Днепр-1» официально сообщил о подписании испанского форварда Марка Гуаля. Контракт с 25-летним игроком рассчитан на 2,5 года – до лета 2024 года.

Гуаль является воспитанником академий «Эспаньола», «Бадалоны» и «Барселоны». На взрослом уровне играл за «Эспаньол-Б», «Севилью-б», «Сарагосу», «Жирону» и «Реал-Кастилью».

Последним клубом Гуаля был представитель Сегунды «Алькоркон». В его составе Гуаль провел полтора года. За это время он отличился 6 голами в 51 матче.