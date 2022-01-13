ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал воспитанника Барселоны

Форвард Марк Гуаль стал игроком «Днепра-1»

  • 13.01.2022 19:04
  • 4820 просмотров
  • 9 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал воспитанника Барселоны
© СК Днепр-1

«Днепр-1» официально сообщил о подписании испанского форварда Марка Гуаля. Контракт с 25-летним игроком рассчитан на 2,5 года – до лета 2024 года.

Гуаль является воспитанником академий «Эспаньола», «Бадалоны» и «Барселоны». На взрослом уровне играл за «Эспаньол-Б», «Севилью-б», «Сарагосу», «Жирону» и «Реал-Кастилью».

Последним клубом Гуаля был представитель Сегунды «Алькоркон». В его составе Гуаль провел полтора года. За это время он отличился 6 голами в 51 матче.

Источник — СК Днепр-1

(31 голос)

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Комментарии
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    Alex K
    Alex K, 13.01.2022 20:04
    +6
    aleks19826, 13.01.2022 19:52
    6 голов даже мой батя забили бы в сегунде за 51 матч. В 65 лет. Выходя на замены. Без ДЮСШ и академий разных. В сороконожках. Играя в воротах!!!!!🤣
    У вас с батей не Пиздуненко фамилия? Забил бы он 6 годов в 65 лет 😅😅
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    rasta13
    online
    rasta13, 13.01.2022 19:40
    +5
    Dfs2262ar, 13.01.2022 19:23
    Прям форвардище!!!!! 6 голов за 51 матч
    Днепр тебе не Шахтер что бы на ветер по 20 лимонов выбрасывать за среднего нападающего. С нашим уровнем чемпионата даже такой нападающий может заиграть.
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    Gagik_Perdonian
    Gagik_Perdonian, 13.01.2022 19:44
    +2
    Dfs2262ar, 13.01.2022 19:23
    Прям форвардище!!!!! 6 голов за 51 матч
    многое в игре форварда зависит от полузащиты, если мяч не доводят до штрафной, нет голевых передач то у форварда будет мало возможностей...
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    Kak Tak
    online
    Kak Tak, 13.01.2022 20:24 (изменен)
    0
    Алексей Голяченко, 13.01.2022 20:19
    Тут кормилец в УПЛ забить не может, а ты о своем старике в 65 да еще и в сегунде
    Кормилец за год забил больше Супряги!Как так?
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    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 13.01.2022 20:19 (изменен)
    0
    aleks19826, 13.01.2022 19:52
    6 голов даже мой батя забили бы в сегунде за 51 матч. В 65 лет. Выходя на замены. Без ДЮСШ и академий разных. В сороконожках. Играя в воротах!!!!!🤣
    Тут кормилец в УПЛ забить не может, а ты о своем старике в 65 да еще и в сегунде
    Ссылка
    Dfs2262ar
    Dfs2262ar, 13.01.2022 19:23
    0
    Прям форвардище!!!!! 6 голов за 51 матч
    Ссылка
    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 13.01.2022 19:45
    -1
    На трансфермаркт это бревно 400 штук стоит. Дешевле чем любой укр форвард. Может по зп за борщ играет. Иначе смысл брать такое. На авось. А вдруг
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    Артем Дима футболист
    Артем Дима футболист, 13.01.2022 19:44
    -1
    Dfs2262ar, 13.01.2022 19:23
    Прям форвардище!!!!! 6 голов за 51 матч
    В первую лигу собрались
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    aleks19826
    aleks19826, 13.01.2022 19:52
    -8
    6 голов даже мой батя забили бы в сегунде за 51 матч. В 65 лет. Выходя на замены. Без ДЮСШ и академий разных. В сороконожках. Играя в воротах!!!!!🤣
    Ссылка
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