Костышин подписал в казахстанский клуб вратаря Колоса

Украинский тренер казахстанского клуба «Аксу» Руслан Костышин усилит состав своим бывшим подопечным.

Клуб арендовал вратаря «Колоса» Евгения Кучеренко.

Контракт рассчитан до конца 2022 года. О переходе сообщил клуб из Ковалевки.

На счету Кучеренко всего один матч за «Колоса».

Первую часть этого сезона вратарь играл в аренде за «Подолье». На его счету 14 матчей в Первой лиге.

Ранее стало известно, кто вошел в тренерский штаб Костышина в «Аксу».