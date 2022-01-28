Костышин подписал в казахстанский клуб вратаря Колоса

Украинский тренер казахстанского клуба «Аксу» Руслан Костышин усилит состав своим бывшим подопечным.
Клуб арендовал вратаря «Колоса» Евгения Кучеренко.
Контракт рассчитан до конца 2022 года. О переходе сообщил клуб из Ковалевки.
На счету Кучеренко всего один матч за «Колоса».
Первую часть этого сезона вратарь играл в аренде за «Подолье». На его счету 14 матчей в Первой лиге.
Ранее стало известно, кто вошел в тренерский штаб Костышина в «Аксу».
Источник — Sport.ua
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