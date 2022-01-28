Костышин подписал в казахстанский клуб вратаря Колоса

«Аксу» арендовал Евгения Кучеренко

  • 28.01.2022 02:37
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Костышин подписал в казахстанский клуб вратаря Колоса
© ФК Колос. Евгений Кучеренко

Украинский тренер казахстанского клуба «Аксу» Руслан Костышин усилит состав своим бывшим подопечным. 

Клуб арендовал вратаря «Колоса» Евгения Кучеренко.

Контракт рассчитан до конца 2022 года. О переходе сообщил клуб из Ковалевки. 

На счету Кучеренко всего один матч за «Колоса».

Первую часть этого сезона вратарь играл в аренде за «Подолье». На его счету 14 матчей в Первой лиге.

Ранее стало известно, кто вошел в тренерский штаб Костышина в «Аксу».

Источник — Sport.ua

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