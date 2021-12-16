Ингулец ждет серьезная чистка состава

Несмотря на то, что в декабре контракт с «Ингульцом» истек только у одного футболиста, 31-летнего полузащитника Ильи Коваленко (13 матчей, один гол в нынешнем сезоне УПЛ), в ближайшее время команду покинет еще ряд исполнителей. Среди них два полузащитника — 35-летний Владислав Лупашко (4 матча) и 33-летний Виталий Павлов (3 игры).

Под большим вопросом будущее в клубе их коллеги по амплуа Андрея Якимива (24-летний футболист 9 раз попадал в заявку на матчи, но не сыграл ни одной минуты).

Ранее сообщалось, что 24-летний полузащитник Владислав Шарай (15 матчей, два гола), вернется в «Альянс». Близок к уходу и 22-летний нападающий Михаил Плохотнюк (9 игр, один гол).