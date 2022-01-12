Днепр-1 подпишет Чоботенко и нацелен на испанского форварда

Клуб намерен провести усиление обороны и атаки

  • 12.01.2022 19:10
  • 1161 просмотр
  • 1 комментарий
Днепр-1 подпишет Чоботенко и нацелен на испанского форварда
© fcmariupol.com

По информации ТаТоТаке, «Днепр-1» близок к подписанию центрального защитника «Мариуполя» Сергея Чоботенко.

Вопрос в том, перейдет ли игрок сейчас или уже летом, когда станет свободным агентом.

24-летний Чоботенко в нынешнем сезоне УПЛ провел 5 матчей.

Кроме того, сообщается, что клуб в скором времени объявит о подписании испанского форварда Марка Гуаля.

25-летний футболист последние  сезоны выступал за «Алькоркон», но в январе стал свободным агентом.

Источник — ТаТоТаке

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Leonkoz
    online
    Leonkoz, 12.01.2022 19:39
    0
    Та то таке нікому не потрібна передача. Дублюють новини із інтернет сайтів.
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