Днепр-1 подпишет Чоботенко и нацелен на испанского форварда

По информации ТаТоТаке, «Днепр-1» близок к подписанию центрального защитника «Мариуполя» Сергея Чоботенко.
Вопрос в том, перейдет ли игрок сейчас или уже летом, когда станет свободным агентом.
24-летний Чоботенко в нынешнем сезоне УПЛ провел 5 матчей.
Кроме того, сообщается, что клуб в скором времени объявит о подписании испанского форварда Марка Гуаля.
25-летний футболист последние сезоны выступал за «Алькоркон», но в январе стал свободным агентом.
Источник — ТаТоТаке
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