Днепр-1 подпишет Чоботенко и нацелен на испанского форварда

По информации ТаТоТаке, «Днепр-1» близок к подписанию центрального защитника «Мариуполя» Сергея Чоботенко.

Вопрос в том, перейдет ли игрок сейчас или уже летом, когда станет свободным агентом.

24-летний Чоботенко в нынешнем сезоне УПЛ провел 5 матчей.

Кроме того, сообщается, что клуб в скором времени объявит о подписании испанского форварда Марка Гуаля.

25-летний футболист последние сезоны выступал за «Алькоркон», но в январе стал свободным агентом.