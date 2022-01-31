ОФИЦИАЛЬНО. Львов отдал в аренду двух легионеров

Два легионера, Алваро и Эрнест, покидают команду «Львов» и отправляются в аренду.

26-летний бразильский форвард Алваро присоединится к клубу «Дила» из Грузии, арендное соглашение рассчитано на 1 год.

26-летний ганский нападающий Эрнест продолжит карьеру в клубе «Наджран» (Саудовская Аравия), аренда продлится до конца сезона.

Недавно клуб «Львов» назначил нового тренера вратарей, им стал Василий Хомутовский. 43-летний специалист уже присоединился к лагерю львовян и провел несколько тренировок с командой в Турции.