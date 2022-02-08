Защитник, от которого избавилась Заря, перешел в Академику Клинчени

Северомакедонский защитник Агрон Руфати подписал контракт на полтора года с румынским клубом «Академика Клинчени».

Румынам Руфати достался в качестве свободного агента, так как в январе расторг контракт с луганской «Зарей», за которую выступал с сентября 2020 года.

«Академика Клинчени» является главным аутсайдером текущего розыгрыша румынской Лиги 1. В активе этой команды только 11 очков в 23 матчах, из-за чего она занимает последнее место в турнирной таблице.

Агрон Руфати в сезоне-2021/22 провел за «Зарю» 27 минут в 4 поединках УПЛ.