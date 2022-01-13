ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал черногорского защитника. Пресс-служба шутит

Ранее объявлено, что подписал контракт Руди Пожег Ванцаш, тоже из «Марибора»

  • 13.01.2022 20:40
  • 2734 просмотра
  • 6 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал черногорского защитника. Пресс-служба шутит
© YouTube. Илия Мартинович

Одесский «Черноморец» подписал контракт на 1,5 года с защитником Ильей Мартиновичем из Черногории.

Это еще один футболист, переехавший в Одессу из «Марибора». Чуть ранее было объявлено, что подписал контракт словенский хавбек «Марибора» Руди Пожег Ванцаш.

Пресс-служба одесского «Черноморца» в очередной раз опубликовала шутливое представление нового футболиста:

«Мы решили не разлучать Руди с его другом и забрали из «Марибора» еще одного игрока. Наш свежеподписанный игрок – Илья Мартинович. На этот раз легионер из Черногории.

Илия хорош собой, волосы темные, глаза черные, как гора в Монтенегро. Его рост 194 см. Короче, все как на картинке, только намного, гораздо лучше. Илья – игрок сборной Черногории. Сильный в верховых единоборствах, не прочь подключиться к атаке при стандартах. Забивал в чемпионате Словении и в прошлом, и в нынешнем сезонах.

Илья Мартинович, мы уверены, что ты запомнишься не только шикарной рифмой Черногорец – Черноморец, но и своей стабильно надежной, полезной игрой в ближайшие полтора года, проведенных с нами».

Источник — ФК Черноморец

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    K.A.R.abas
    online
    K.A.R.abas, 13.01.2022 20:50
    +4
    Черноморец уже трансферов зделалал на новую команду, интересно будет глянуть на их игру, что у них получиться.
    Ссылка
    Lesovij7
    Lesovij7, 13.01.2022 20:54
    +3
    По-одесски
    Ссылка
    rus
    rus, 13.01.2022 20:50
    +2
    Ссылка
    FidanFCCO
    FidanFCCO, 13.01.2022 21:00
    +1
    Красавчики,все в феврале на стадион,будем мариуполь нагибать
    Ссылка
    ABOBA
    online
    ABOBA, 13.01.2022 21:58 (изменен)
    0
    на 1.5 года контракт? мда.. на чужих ошибках не учатся
    Ссылка
    Юрий Д
    online
    Юрий Д, 13.01.2022 21:48
    0
    FidanFCCO, 13.01.2022 21:00
    Красавчики,все в феврале на стадион,будем мариуполь нагибать
    Правильно, фарм ржавой донецкой помойки должен сгнить в первой лиге. Вперёд Одесса
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