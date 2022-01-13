ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал черногорского защитника. Пресс-служба шутит

Одесский «Черноморец» подписал контракт на 1,5 года с защитником Ильей Мартиновичем из Черногории.

Это еще один футболист, переехавший в Одессу из «Марибора». Чуть ранее было объявлено, что подписал контракт словенский хавбек «Марибора» Руди Пожег Ванцаш.

Пресс-служба одесского «Черноморца» в очередной раз опубликовала шутливое представление нового футболиста:

«Мы решили не разлучать Руди с его другом и забрали из «Марибора» еще одного игрока. Наш свежеподписанный игрок – Илья Мартинович. На этот раз легионер из Черногории.

Илия хорош собой, волосы темные, глаза черные, как гора в Монтенегро. Его рост 194 см. Короче, все как на картинке, только намного, гораздо лучше. Илья – игрок сборной Черногории. Сильный в верховых единоборствах, не прочь подключиться к атаке при стандартах. Забивал в чемпионате Словении и в прошлом, и в нынешнем сезонах.

Илья Мартинович, мы уверены, что ты запомнишься не только шикарной рифмой Черногорец – Черноморец, но и своей стабильно надежной, полезной игрой в ближайшие полтора года, проведенных с нами».