ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал словенского хавбека

Руди Пожег пополнил состав одесской команды

  • 12.01.2022 20:39
  • 2012 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал словенского хавбека
© snportal.si

«Черноморец» объявил о подписании словенского полузащитника Руди Пожега.

27-летний левый хавбек всю карьеру провел в Словении. Лучшим был минувший сезон, в котором Пожег забил 7 голов и сделал 2 ассиста в составе «Марибора».

Провел 1 матч за сборную Словении.

Одесский клуб в январе успел объявить о контрактах Артема Сухоцкого, Дугласа Бергвиста, Евгения Паста и Дмитрия Юсова.
 

Источник — ФК Черноморец

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    online
    aleks19826, 12.01.2022 21:01
    +4
    Шестая сила поялчется в чемпе!!! За лет 3-4 выйдем на уровень десятилетней дааности
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    FidanFCCO
    online
    FidanFCCO, 12.01.2022 21:10
    0
    1 лям стоит на трансфермаркете
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    Петр Яновский
    online
    Петр Яновский, 12.01.2022 21:28
    -1
    aleks19826, 12.01.2022 21:01
    Шестая сила поялчется в чемпе!!! За лет 3-4 выйдем на уровень десятилетней дааности
    Смешно. Это трансферы уровня представителя нижней части таблицы.
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