ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал словенского хавбека

«Черноморец» объявил о подписании словенского полузащитника Руди Пожега.

27-летний левый хавбек всю карьеру провел в Словении. Лучшим был минувший сезон, в котором Пожег забил 7 голов и сделал 2 ассиста в составе «Марибора».

Провел 1 матч за сборную Словении.

Одесский клуб в январе успел объявить о контрактах Артема Сухоцкого, Дугласа Бергвиста, Евгения Паста и Дмитрия Юсова.

