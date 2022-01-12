ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал словенского хавбека

«Черноморец» объявил о подписании словенского полузащитника Руди Пожега.
27-летний левый хавбек всю карьеру провел в Словении. Лучшим был минувший сезон, в котором Пожег забил 7 голов и сделал 2 ассиста в составе «Марибора».
Провел 1 матч за сборную Словении.
Одесский клуб в январе успел объявить о контрактах Артема Сухоцкого, Дугласа Бергвиста, Евгения Паста и Дмитрия Юсова.
Источник — ФК Черноморец
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