Игрок из Кальмара. Черноморец подписал шведского защитника

Григорчук продолжает усиливать команду

  • 11.01.2022 11:55
  • 2031 просмотр
  • 6 комментариев
Игрок из Кальмара. Черноморец подписал шведского защитника
© ФК Кальмар

«Черноморец» продолжает находить варианты для усиления команды.

На сборах в Турции в составе одесской команды был выявлен шведский футболист Дуглас Бергквист.

Дуглас перебрался в «Черноморец» из шведского клуба «Кальмар». 

Ранее «Черноморец» подписал украинского форварда из БАТЭ.

Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Scofield_Lincoln
    Scofield_Lincoln, 11.01.2022 12:44
    +3
    Представление на уровне!) Есть контакты дизайнера?
    Ссылка
    Sauron
    Sauron, 11.01.2022 13:18 (изменен)
    0
    Scofield_Lincoln, 11.01.2022 12:44
    Представление на уровне!) Есть контакты дизайнера?
    Даже я сделал бы аккуратнее в пайнтбраше
    Плюс еще и с цветами промахнулись: фиолетовый вместо синего
    Ссылка
    Юлиан Доценко
    online
    Юлиан Доценко, 11.01.2022 13:05
    0
    Шведа не отпускает морская тематика
    Ссылка
    Ghostly
    online
    Ghostly, 11.01.2022 13:08
    -1
    Ну русский то он знает.
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 11.01.2022 12:55
    -1
    ...а чому назва клубу на зауральському діалекті?
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    Владислав Рейский
    Владислав Рейский, 11.01.2022 12:45
    -1
    Шутейки про игру в кальмара скоро подъедут?
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