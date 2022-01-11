Игрок из Кальмара. Черноморец подписал шведского защитника

«Черноморец» продолжает находить варианты для усиления команды.
На сборах в Турции в составе одесской команды был выявлен шведский футболист Дуглас Бергквист.
Дуглас перебрался в «Черноморец» из шведского клуба «Кальмар».
Ранее «Черноморец» подписал украинского форварда из БАТЭ.
Источник — Sport.ua
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