ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал украинца, который играл за БАТЭ

Одесский «Черноморец» укрепил линию атаки, подписав контракт с 28-летний фланговым форвардом Дмитрием Юсовым.

Вингер перешел из белорусского клуба БАТЭ Борисов, за который в сезоне 21/22 футболист сыграл в нескольких матчах Лиги конференций. Юсов последние 5 лет карьеры провел в футбольных коллективах Беларуси и Молдовы: «Гранит» Микашевичи, «Дачия» Кишинев, «Слуцк», «Торпедо-БелАЗ» Жодино, «Ислочь», БАТЭ.

Дмитрий Юсов – воспитанник запорожской школы футбола. Эксперты отмечают, что Юсов обладает лидерскими качествами, хорошо видит поле, умеет отдать своевременную острую передачу и эффективен в завершении атаки. В «Черноморце» надеются, что все свои наилучшие навыки Дмитрий Юсов продемонстрирует в поединках за одесскую команду.