ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал украинца, который играл за БАТЭ

Одесский клуб рассчитывает, что Дмитрий Юсов сумеет укрепить линию атаки

  • 11.01.2022 00:17
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал украинца, который играл за БАТЭ
© ФК Черноморец. Дмитрий Юсов

Одесский «Черноморец» укрепил линию атаки, подписав контракт с 28-летний фланговым форвардом Дмитрием Юсовым.

Вингер перешел из белорусского клуба БАТЭ Борисов, за который в сезоне 21/22 футболист сыграл в нескольких матчах Лиги конференций. Юсов последние 5 лет карьеры провел в футбольных коллективах Беларуси и Молдовы: «Гранит» Микашевичи, «Дачия» Кишинев, «Слуцк», «Торпедо-БелАЗ» Жодино, «Ислочь», БАТЭ.

Дмитрий Юсов – воспитанник запорожской школы футбола. Эксперты отмечают, что Юсов обладает лидерскими качествами, хорошо видит поле, умеет отдать своевременную острую передачу и эффективен в завершении атаки. В «Черноморце» надеются, что все свои наилучшие навыки Дмитрий Юсов продемонстрирует в поединках за одесскую команду.

Источник — ФК Черноморец

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