Черноморцу интересен экс-игрок Металлурга З и БАТЭ

«Черноморец» до отъезда на первый зимний сбор в Турцию может усилиться футболистом, который хорошо знаком новому наставнику одесситов Роману Григорчуку.

В весенней стадии чемпионата УПЛ в составе одесского «Черноморца» болельщики увидят много новых футболистов. Среди тех, кто входит в этот список, есть и фамилия украинца Дмитрия Юсова.

28-летний полузащитник, начинавший свою карьеру в академии запорожского «Металлурга», а затем поигравший в дубле и главной команде этого клуба, на протяжении шести сезонов выступал в Беларуси, где защищал цвета «Гранита», «Слуцка», «Торпедо-БелАЗ», «Ислочи» и БАТЭ.

В БАТЭ Юсов провел всего полгода — с июля по декабрь 2021 года. После этого было решего не продлевать контракт с игроком.

До переезда в Борисов Юсов неплохо проявил себя в «Ислочи», где его игра не осталась незамеченной возглавлявшим тогда солигорский «Шахтер» Романом Григорчуком. Специалист также наверняка помнит этого игрока со времен своей работы в запорожском «Металлурге».