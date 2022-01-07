Черноморцу интересен экс-игрок Металлурга З и БАТЭ

Дмитрий Юсов может вернуться в Украину

  • 07.01.2022 11:18
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  • 1 комментарий
Черноморцу интересен экс-игрок Металлурга З и БАТЭ
© ФК БАТЭ. Дмитрий Юсов

«Черноморец» до отъезда на первый зимний сбор в Турцию может усилиться футболистом, который хорошо знаком новому наставнику одесситов Роману Григорчуку.

В весенней стадии чемпионата УПЛ в составе одесского «Черноморца» болельщики увидят много новых футболистов. Среди тех, кто входит в этот список, есть и фамилия украинца Дмитрия Юсова.

28-летний полузащитник, начинавший свою карьеру в академии запорожского «Металлурга», а затем поигравший в дубле и главной команде этого клуба, на протяжении шести сезонов выступал в Беларуси, где защищал цвета «Гранита», «Слуцка», «Торпедо-БелАЗ», «Ислочи» и БАТЭ.

В БАТЭ Юсов провел всего полгода — с июля по декабрь 2021 года. После этого было решего не продлевать контракт с игроком.

До переезда в Борисов Юсов неплохо проявил себя в «Ислочи», где его игра не осталась незамеченной возглавлявшим тогда солигорский «Шахтер» Романом Григорчуком. Специалист также наверняка помнит этого игрока со времен своей работы в запорожском «Металлурге».

Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    joytok
    joytok, 07.01.2022 11:41
    +1
    Лишь бы не из сегодняшнего МФК Металлург. Пускай закончат свой цикл и повысятся в классе.
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