Заберут капитана у Вернидуба? Динамо предложит Шерифу €1,5 млн за центрбека

Перуанскому защитнику Густаво Дуланто предлагается зарплата €0,8 млн в год

  • 30.01.2022 23:59
  • 1970 просмотров
  • 17 комментариев
Заберут капитана у Вернидуба? Динамо предложит Шерифу €1,5 млн за центрбека
© Getty Images/Global Images Ukraine. Густаво Дуланто и Михаил Мудрик

Киевское «Динамо» собирается вскоре сделать трансферное предложение «Шерифу» из Молдовы по трансферу защитника Густаво Дуланто.

Столичный клуб предложит за 26-летнего перуанского центрбека 1,5 млн евро, а сам футболист может рассчитывать на зарплату в размере 0,8 млн евро в год.

Капитан тираспольской команды Густаво Дуланто в текущем сезоне сыграл за «Шериф» под руководством украинца Юрия Вернидуба 14 матчей чемпионата Молдовы и 14 поединков Лиги чемпионов, в которых забил 1 гол (в ворота «Алашкерта» из Армении).

Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 31.01.2022 02:26
    +1
    Ёкарный Бабай, 31.01.2022 02:19
    Тупой высер какой-то. Ты же ржавый бот, Шахтер к тебе имеет прямое отношение.
    По-моему бот тут только ты, причем весьма неадекватный
    Я же сказал, что в Динамо имеются центрбеки сильнее данного игрока, и никого не оскорблял
    А вот куда администрация сайта смотрит, и почему позволяет присутствовать на сайте такому отбросы общества, которое не может ни одну ветку пропустить чтобы срач не устроить, не понятно
    Ссылка
    OnlyKharkov
    online
    OnlyKharkov, 31.01.2022 02:54
    0
    Роман Порывай, 31.01.2022 02:50
    Сам собі дай відповідь, для чого такий вагон закупівель Ярославський робить в МХ ? Це перебор чи спроба знайти якісних виконавців у основу та запас?
    Давай так. По позициям и уровне игроков. Купили Траоре потому что кроме Горбунова туда ставить Шопина це кринж. Купили Касереса потому что ниже на позицию Хавьера опустится Балули. Купили Поблете потому что это игрок на голову выше и Таньковского и Ралюченко. Да и Банады 100%. Дальше делать примеры? По вратарям там тоже, есть 20 летний перстпективный взяли на замену Рыбке который свои лучшие годы уже отыграл
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
    Роман Порывай, 31.01.2022 02:53
    0
    OnlyKharkov, 31.01.2022 02:48
    Для ротации в ЧУ есть молодежь. Под уровень УПЛ пойдет. Считаем: Забарный Сирота Попов Бурда + молодежь. Под ростацию центр беков мало? С тем что Динамо в 2 а не в 3 центральных играет
    Так в єврокубках ця молодь часто помиляється саме через вік і брак досвіду. Ну не грають вже однією молоддю, хай яка вона талановита. Саме тому МХ бере таких як Балулі чи Касарес, хоч можна знайти і значно молодших талантів.
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 31.01.2022 02:52
    0
    OnlyKharkov, 31.01.2022 02:46
    Еще один. Спросили за Динамо. Ты как тот к*колд. Когда жена говорит чет у тебя х*й маленький а ты такой а у соседа Миколи ще меньше. За себя можете говорить?
    Ты только что приравнял меня к какому-то там сообществу, а теперь просишь за себя говорить. Нет, я буду говорить от лица какого-то там сообщества, пока ты не докажешь обратное (что я не обсуждаю Педриньо и боргы Металлиста)
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
    Роман Порывай, 31.01.2022 02:50
    0
    OnlyKharkov, 31.01.2022 02:46
    Еще один. Спросили за Динамо. Ты как тот к*колд. Когда жена говорит чет у тебя х*й маленький а ты такой а у соседа Миколи ще меньше. За себя можете говорить?
    Сам собі дай відповідь, для чого такий вагон закупівель Ярославський робить в МХ ? Це перебор чи спроба знайти якісних виконавців у основу та запас?
    Ссылка
    OnlyKharkov
    online
    OnlyKharkov, 31.01.2022 02:48
    0
    Роман Порывай, 31.01.2022 02:47
    Ти б читав уважніше. Тут не висер, що хтось гірше, а приклад, що купують гравців для ротації.
    Для ротации в ЧУ есть молодежь. Под уровень УПЛ пойдет. Считаем: Забарный Сирота Попов Бурда + молодежь. Под ростацию центр беков мало? С тем что Динамо в 2 а не в 3 центральных играет
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
    Роман Порывай, 31.01.2022 02:47
    0
    OnlyKharkov, 31.01.2022 02:46
    Еще один. Спросили за Динамо. Ты как тот к*колд. Когда жена говорит чет у тебя х*й маленький а ты такой а у соседа Миколи ще меньше. За себя можете говорить?
    Ти б читав уважніше. Тут не висер, що хтось гірше, а приклад, що купують гравців для ротації.
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
    Роман Порывай, 31.01.2022 02:44 (изменен)
    0
    Megogo_gawno, 31.01.2022 02:08
    Стесняюсь спросить, накой Динамо центрбек когда есть Забарный, Сирота и Попов??? Какие же дятлы в менеджменте Динамо сидят
    Натой же, накой Шахтарю вже 3 правий вінгер: Тете,Педріньйо,Д.Нерес. А ще номінально там Соломон починав. Є таке поняття, як ротація, травми + може когось на продаж готують.
    Ссылка
    OnlyKharkov
    online
    OnlyKharkov, 31.01.2022 02:39
    0
    Ёкарный Бабай, 31.01.2022 02:31
    Ты свои сообщения видел или только на других жаловаться можешь? 99% твоих сообщений это высеры в сторону ДК, так какого адекватного общения хочешь, если ты его недостоин по умолчанию.
    Объясню по сути:
    Болю 18 лет, Забарному 19, Сироте 21. Попов - неизвестно сколько будет возвращаться после травмы и главное чтобы не вышло как с Бурдой. Если Шабанов и Бурда уходят, то ЦЗ нужен, а это игрок сразу с прицелом под основу. Еще вопросы к решениям руководства ДК будут?
    Чел. Все ваше д*рывое сообщество обсуждает ток Педриньо и боргы Металлиста. О чем ты вообще? Чья бы мычала
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 31.01.2022 02:31
    0
    Megogo_gawno, 31.01.2022 02:26
    По-моему бот тут только ты, причем весьма неадекватный
    Я же сказал, что в Динамо имеются центрбеки сильнее данного игрока, и никого не оскорблял
    А вот куда администрация сайта смотрит, и почему позволяет присутствовать на сайте такому отбросы общества, которое не может ни одну ветку пропустить чтобы срач не устроить, не понятно
    Ты свои сообщения видел или только на других жаловаться можешь? 99% твоих сообщений это высеры в сторону ДК, так какого адекватного общения хочешь, если ты его недостоин по умолчанию.
    Объясню по сути:
    Болю 18 лет, Забарному 19, Сироте 21. Попов - неизвестно сколько будет возвращаться после травмы и главное чтобы не вышло как с Бурдой. Если Шабанов и Бурда уходят, то ЦЗ нужен, а это игрок сразу с прицелом под основу. Еще вопросы к решениям руководства ДК будут?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 31.01.2022 02:13
    0
    Megogo_gawno, 31.01.2022 02:08
    Стесняюсь спросить, накой Динамо центрбек когда есть Забарный, Сирота и Попов??? Какие же дятлы в менеджменте Динамо сидят
    Шериф забил 3, а Шахтер 1. На месте Палкенда и Сырны стоило бы уже бежать подписывать этого центрбека заместо ржавых бревен
    Ссылка
    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 31.01.2022 02:08
    0
    Стесняюсь спросить, накой Динамо центрбек когда есть Забарный, Сирота и Попов??? Какие же дятлы в менеджменте Динамо сидят
    Ссылка
    4инга4кук
    online
    4инга4кук, 31.01.2022 00:49
    0
    1,5 млн очень большие деньги для даунамы
    Ссылка
    OnlyKharkov
    online
    OnlyKharkov, 31.01.2022 00:27 (изменен)
    0
    Вот. Как и ждали кыяны, погнали топ трансферы! Не чита Металлисту Эти точно не то что под УПЛ а минимум финал ЛЧ
    Ссылка
    OnlyKharkov
    online
    OnlyKharkov, 31.01.2022 02:46
    -1
    Роман Порывай, 31.01.2022 02:44
    Натой же, накой Шахтарю вже 3 правий вінгер: Тете,Педріньйо,Д.Нерес. А ще номінально там Соломон починав. Є таке поняття, як ротація, травми + може когось на продаж готують.
    Еще один. Спросили за Динамо. Ты как тот к*колд. Когда жена говорит чет у тебя х*й маленький а ты такой а у соседа Миколи ще меньше. За себя можете говорить?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 31.01.2022 02:19
    -1
    Megogo_gawno, 31.01.2022 02:16
    При чем тут Шахтер? Его кто-то упоминал? Или у тебя комплекс по поводу Шахтера?
    Тупой высер какой-то. Ты же ржавый бот, Шахтер к тебе имеет прямое отношение.
    Ссылка
    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 31.01.2022 02:16
    -1
    Ёкарный Бабай, 31.01.2022 02:13
    Шериф забил 3, а Шахтер 1. На месте Палкенда и Сырны стоило бы уже бежать подписывать этого центрбека заместо ржавых бревен
    При чем тут Шахтер? Его кто-то упоминал? Или у тебя комплекс по поводу Шахтера?
    Ссылка
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