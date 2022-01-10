Калитвинцев, Костышин и еще 3 игрока. Александрия представила новичков

Клуб провел усиление состава перед второй половиной сезона

  • 10.01.2022 16:17
  • 3811 просмотров
  • 3 комментария
Калитвинцев, Костышин и еще 3 игрока. Александрия представила новичков
© fco.com.ua

Клуб УПЛ «Александрия» после выхода из отпуска объявил о подписании 5 новичков.

Состав команды пополнили защитник Валерий Бондаренко (аренда из «Шахтера» до лета 2023 года), хавбек Владислав Калитвинцев (нет данных по контракту), полузащитник Денис Костышин (контракт до середины 2024 года), опорник Богдан Билошевский (аренда у «Динамо» до лета 2023 года) и вингер Артур Авагимян (контракт до лета 2025 года).

Бондаренко первую часть нынешнего сезона провел в «Ворскле». Калитвинцев играл за «Десну», а Костышин - за «Колос».

Билошевский и Авагимян выступали за «Черноморец».

Источник — ФК Александрия

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    udman1111
    udman1111, 10.01.2022 16:42
    +2
    Дуже непогане підсилення.
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    ABOBA
    online
    ABOBA, 10.01.2022 16:45
    +1
    норм усиление, базару нет
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    potemkin78
    potemkin78, 10.01.2022 16:21
    +1
    вот вам и способ как уйти от лимита по арендованным
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