Калитвинцев, Костышин и еще 3 игрока. Александрия представила новичков

Клуб УПЛ «Александрия» после выхода из отпуска объявил о подписании 5 новичков.

Состав команды пополнили защитник Валерий Бондаренко (аренда из «Шахтера» до лета 2023 года), хавбек Владислав Калитвинцев (нет данных по контракту), полузащитник Денис Костышин (контракт до середины 2024 года), опорник Богдан Билошевский (аренда у «Динамо» до лета 2023 года) и вингер Артур Авагимян (контракт до лета 2025 года).

Бондаренко первую часть нынешнего сезона провел в «Ворскле». Калитвинцев играл за «Десну», а Костышин - за «Колос».

Билошевский и Авагимян выступали за «Черноморец».