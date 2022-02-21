ОФИЦИАЛЬНО. Морозюк – игрок Черноморца

«Черноморец» официально сообщил о подписании на правах свободного агента защитника Николая Морозюка. Детали контракта не разглашаются.

Морозюк провел с «Черноморцем» зимние сборы в Турции, но официально о подписании контракта клуб сообщил только сейчас.

34-летний Морозюк находился в статусе свободного агента с лета 2021 года, когда покинул турецкий «Ризеспор». В Украине защитник выступал за «Динамо» Киев, «Оболонь», «Днепр», «Кривбасс» и «Металлург» Донецк.