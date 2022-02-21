ОФИЦИАЛЬНО. Морозюк – игрок Черноморца

Ранее защитник уже провел с командой зимние сборы

  • 21.02.2022 20:07
  • 2007 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Морозюк – игрок Черноморца
© УАФ. Николай Морозюк

«Черноморец» официально сообщил о подписании на правах свободного агента защитника Николая Морозюка. Детали контракта не разглашаются.

Морозюк провел с «Черноморцем» зимние сборы в Турции, но официально о подписании контракта клуб сообщил только сейчас.

34-летний Морозюк находился в статусе свободного агента с лета 2021 года, когда покинул турецкий «Ризеспор». В Украине защитник выступал за «Динамо» Киев, «Оболонь», «Днепр», «Кривбасс» и «Металлург» Донецк.

Источник — ФК Черноморец

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Stardeck84, 21.02.2022 21:14
    0
    Это очень круто, Морозюк поможет Черноморцу однозначно. В играх на турнире смотрелся отлично
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    online
    OKs100, 21.02.2022 21:10
    0
    Артем Дима футболист, 21.02.2022 20:30
    Наверно бесплатно играть будет. Иначе не знаю зачем его брать
    Чтобы наливал водку остальным после матчей.
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    Артем Дима футболист, 21.02.2022 20:30
    0
    Наверно бесплатно играть будет. Иначе не знаю зачем его брать
    Ссылка
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