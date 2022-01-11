Шахтеру интересен защитник Фламенго, которого называют новым Марсело

20-летний Рамон Рамос пользуется повышенным спросом в Европе

  • 11.01.2022 17:36
  • 453 просмотра
  • 4 комментария
Шахтеру интересен защитник Фламенго, которого называют новым Марсело
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рамон

Донецкий «Шахтер» является одним из претендентом на 20-летнего левого фулбека «Фламенго» Рамона Рамоса.

Перспективный футболист, которого в Бразилии называют новым Марсело, имеет контракт со «стервятниками» до конца 2025 года, однако готов перебраться в Европу уже в нынешнем январе.

Помимо «Шахтера» к Рамону присматриваются испанские «Гранада», «Эспаньол» и «Реал Сосьедад», португальская «Бенфика», швейцарский «Базель», а также представитель французской Лиги 1 «Монако».

Отмечается, что стартовая цена для переговоров с «Фламенго» по Рамону составляет 6 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше бразильской Серии А Рамон провел 16 поединков за «Фламенго».

Источник — AS

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    KrOT__Mad
    online
    KrOT__Mad, 11.01.2022 17:51
    +1
    А дынамо развпятилетние ,будет в торгах участвовать или позорники только с колосом могут конкурировать за игроков и луДоборцом болгарским
    Ссылка
    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 11.01.2022 17:48
    +1
    Пусть хоть всех темненьких купят все равно будет сассуоло
    Ссылка
    .Zport
    online
    .Zport, 11.01.2022 17:44
    0
    днище 1927, 11.01.2022 17:41
    Ждём разорванных пуканов
    сермоглотов с мусорамы.
    Дэнээровец, ты уже свой заштопал?
    Ссылка
    Yurko
    online
    Yurko, 11.01.2022 17:43
    0
    днище 1927, 11.01.2022 17:41
    Ждём разорванных пуканов
    сермоглотов с мусорамы.
    Думаешь, что Шахтеру еще что-то может помочь?
    Ссылка
    днище 1927
    online
    днище 1927, 11.01.2022 17:41 (изменен)
    -2
    Ждём разорванных пуканов
    сермоглотов с мусорамы.
    Ссылка
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