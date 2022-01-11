Шахтеру интересен защитник Фламенго, которого называют новым Марсело

Донецкий «Шахтер» является одним из претендентом на 20-летнего левого фулбека «Фламенго» Рамона Рамоса.

Перспективный футболист, которого в Бразилии называют новым Марсело, имеет контракт со «стервятниками» до конца 2025 года, однако готов перебраться в Европу уже в нынешнем январе.

Помимо «Шахтера» к Рамону присматриваются испанские «Гранада», «Эспаньол» и «Реал Сосьедад», португальская «Бенфика», швейцарский «Базель», а также представитель французской Лиги 1 «Монако».

Отмечается, что стартовая цена для переговоров с «Фламенго» по Рамону составляет 6 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше бразильской Серии А Рамон провел 16 поединков за «Фламенго».