ОФИЦИАЛЬНО. Эсеола досрочно разорвал контракт с Ворсклой

Состоялась встреча руководства «Ворсклы» с нападающим Адеринсолой Эсеолой.

Учитывая, что 30-летний футболист не имел должной игровой практики в первой команде полтавчан с момента, когда присоединился к клубу, стороны пришли к согласию досрочно прекратить сотрудничество.

В нынешнем сезоне Эсеола сыграл за «Ворсклу» 23 минуты в чемпионате УПЛ, выйдя на замену в календарных поединках с «Зарей» и «Вересом». Его контракт с полтавчанами был рассчитан до конца июня 2023 года.

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