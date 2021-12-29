Бондаренко и Вакула покидают Ворсклу, возвращаясь в Шахтер

Дальнейшие планы «горняков» на двух футболистов пока неизвестны

  • 29.12.2021 09:54
  • 919 просмотров
  • 2 комментария
Бондаренко и Вакула покидают Ворсклу, возвращаясь в Шахтер
© ФК Ворскла. Владислав Вакула

В зимнюю паузу, которая установилась ныне в украинской Премьер-лиге, состав «Ворсклы» покинут минимум четыре игрока.

Два из них арендованы полтавчанами у «Шахтера» - речь о защитнике Валерии Бондаренко и полузащитнике Владиславе Вакуле. Оба вернутся в донецкий клуб, где и будут принимать решение по их дальнейшему карьерному пути.

Бондаренко и Вакула перешли в «Ворсклу» летом на правах краткосрочных аренд. Первый провел за полтавчан 6 матчей, второй – 8.

Также «Ворскла» планирует расстаться с двумя легионерами - Mкомолой из Танзании и Конате из Кот-д’Ивуара, которые минувшей осенью выступали за юниорский состав полтавчан.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Андрій Некрасов
    Андрій Некрасов, 29.12.2021 10:11
    +1
    Вакуле давали шансы - но его максимум попробовать обыграть кого-то в центре поля, если обыграл - сразу ищет кого обыграть следующего... и теряет... вообще футбольного интеллекта не просмтривалось... шансов у него было выше крышы... но увы...
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    prezidend
    prezidend, 29.12.2021 10:06
    +1
    Гадаю, що Вакула - це вже матеріал для впк-агро, кременя, перемоги тощо... По Бондаренку ще можливі якісь рухи на рівні УПЛ
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