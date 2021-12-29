Бондаренко и Вакула покидают Ворсклу, возвращаясь в Шахтер

В зимнюю паузу, которая установилась ныне в украинской Премьер-лиге, состав «Ворсклы» покинут минимум четыре игрока.

Два из них арендованы полтавчанами у «Шахтера» - речь о защитнике Валерии Бондаренко и полузащитнике Владиславе Вакуле. Оба вернутся в донецкий клуб, где и будут принимать решение по их дальнейшему карьерному пути.

Бондаренко и Вакула перешли в «Ворсклу» летом на правах краткосрочных аренд. Первый провел за полтавчан 6 матчей, второй – 8.

Также «Ворскла» планирует расстаться с двумя легионерами - Mкомолой из Танзании и Конате из Кот-д’Ивуара, которые минувшей осенью выступали за юниорский состав полтавчан.