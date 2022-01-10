ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-голкипера Десны и Днепра-1

Евгений Паст возвращается в одесский клуб

  • 10.01.2022 17:51
  • 1680 просмотров
  • 0 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-голкипера Десны и Днепра-1
© ФК Черноморец. Евгений Паст

«Черноморец» официально сообщил о подписании контракта с 33-летним голкипером Евгением Пастом. Условия сделки не сообщаются.

Паст является воспитанником «Черноморца» и выступал за первую команду до 2015 года. На его счету 59 матчей за первую команду одесситов.

После этого Паст выступал за «Зирку» из Кропивницкого (2015 – 2018), черниговскую «Десну» (2018 – 2021) и «Днепр-1».

Ранее сообщалось о том, что «Черноморец» хочет вернуть хавбека Ивана Бобко.

Источник — ФК Черноморец

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности