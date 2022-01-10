ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-голкипера Десны и Днепра-1

«Черноморец» официально сообщил о подписании контракта с 33-летним голкипером Евгением Пастом. Условия сделки не сообщаются.
Паст является воспитанником «Черноморца» и выступал за первую команду до 2015 года. На его счету 59 матчей за первую команду одесситов.
После этого Паст выступал за «Зирку» из Кропивницкого (2015 – 2018), черниговскую «Десну» (2018 – 2021) и «Днепр-1».
Ранее сообщалось о том, что «Черноморец» хочет вернуть хавбека Ивана Бобко.
Источник — ФК Черноморец
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