Черноморец хочет подписать бывшего хавбека своего клуба

Иван Бобко может вернуться в одесский клуб

  • 10.01.2022 14:57
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Черноморец хочет подписать бывшего хавбека своего клуба
© ФК ЛНЗ. Иван Бобко

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук решил использовать опыт знакомых ему футболистов.

В сферу интересов наставника «моряков» попал 31-летний полузащитник Иван Бобко. Предыдущим клубом этого игрока был второлиговый ЛНЗ из Черкасс, в котором он выступал в осенней части нынешнего сезона.

В «Черноморец» Иван Бобко ранее приходил уже дважды. В первое свое пришествие в одесскую команду он играл под руководством Романа Григорчука на протяжении четырех лет.

Ранее сообщалось, что воспитанник «Динамо» и вратарь «Днепра-1» подписали контракты с «Черноморцем».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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