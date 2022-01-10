Черноморец хочет подписать бывшего хавбека своего клуба

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук решил использовать опыт знакомых ему футболистов.
В сферу интересов наставника «моряков» попал 31-летний полузащитник Иван Бобко. Предыдущим клубом этого игрока был второлиговый ЛНЗ из Черкасс, в котором он выступал в осенней части нынешнего сезона.
В «Черноморец» Иван Бобко ранее приходил уже дважды. В первое свое пришествие в одесскую команду он играл под руководством Романа Григорчука на протяжении четырех лет.
Ранее сообщалось, что воспитанник «Динамо» и вратарь «Днепра-1» подписали контракты с «Черноморцем».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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