Черноморец хочет подписать бывшего хавбека своего клуба

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук решил использовать опыт знакомых ему футболистов.

В сферу интересов наставника «моряков» попал 31-летний полузащитник Иван Бобко. Предыдущим клубом этого игрока был второлиговый ЛНЗ из Черкасс, в котором он выступал в осенней части нынешнего сезона.

В «Черноморец» Иван Бобко ранее приходил уже дважды. В первое свое пришествие в одесскую команду он играл под руководством Романа Григорчука на протяжении четырех лет.

Ранее сообщалось, что воспитанник «Динамо» и вратарь «Днепра-1» подписали контракты с «Черноморцем».