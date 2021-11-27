Источник: Дулуб планирует пригласить в Львов известного голкипера

Коуч львовян планирует заполучить в команду вратаря Александра Гутора

  • 27.11.2021 23:17
  • 1221 просмотр
  • 1 комментарий
Источник: Дулуб планирует пригласить в Львов известного голкипера
© ФК Шахтер Солигорск. Александр Гутор

Главный тренер «Львов» Олег Дулуб хочет пригласить в свою команду опытного голкипера.

Коуч львовян планирует заполучить в команду вратаря солигорского «Шахтера» Александра Гутора.

Об этом проинформировал белорусский журналист Арсений Исаеня, отметив, что трансфер вполне вероятен.

Александр Гутор в своей карьере играл за БАТЭ, «Динамо» Минск, Оренбург, «Тосно», «Черноморец» Одесса, «Динамо» Брест и «Шахтер» Солигорск.

Источник — Telegram

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Serhii P.
    Serhii P., 28.11.2021 00:12 (изменен)
    -1
    А, це той, якого Міля назвав клоуном та пообіцяв приїзати в Мінськ.
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