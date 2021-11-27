Источник: Дулуб планирует пригласить в Львов известного голкипера

Главный тренер «Львов» Олег Дулуб хочет пригласить в свою команду опытного голкипера.
Коуч львовян планирует заполучить в команду вратаря солигорского «Шахтера» Александра Гутора.
Об этом проинформировал белорусский журналист Арсений Исаеня, отметив, что трансфер вполне вероятен.
Александр Гутор в своей карьере играл за БАТЭ, «Динамо» Минск, Оренбург, «Тосно», «Черноморец» Одесса, «Динамо» Брест и «Шахтер» Солигорск.
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