ОФИЦИАЛЬНО. Львовский Рух распрощался с тремя футболистами

Роман Гагун, Милош Стаменкович и Андрей Кухарук покинули команду УПЛ

  • 23.02.2022 06:12
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ОФИЦИАЛЬНО. Львовский Рух распрощался с тремя футболистами
© ФК Рух Львов. Роман Гагун

28-летний защитник Роман Гагун покинул львовский «Рух».

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Клуб поблагодарил защитника за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Гагун за год, проведенный в львовском клубе, сыграл 22 матча УПЛ и 1 поединок Кубка Украины, без забитых голов.

Защитник Милош Стаменкович и хавбек Андрей Кухарук тоже покинули «Рух».

28 февраля «Рух» сыграет первый матч весенней части чемпионата Украины против «Колоса». Поединок 19-го тура УПЛ состоится на «Арене Львов», начало – в 19:30.

Источник — ФК Рух Львов

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