ОФИЦИАЛЬНО. Львовский Рух распрощался с тремя футболистами

28-летний защитник Роман Гагун покинул львовский «Рух».
Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Клуб поблагодарил защитника за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей карьере.
Гагун за год, проведенный в львовском клубе, сыграл 22 матча УПЛ и 1 поединок Кубка Украины, без забитых голов.
Защитник Милош Стаменкович и хавбек Андрей Кухарук тоже покинули «Рух».
28 февраля «Рух» сыграет первый матч весенней части чемпионата Украины против «Колоса». Поединок 19-го тура УПЛ состоится на «Арене Львов», начало – в 19:30.
Источник — ФК Рух Львов
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