ОФИЦИАЛЬНО. Львовский Рух распрощался с тремя футболистами

28-летний защитник Роман Гагун покинул львовский «Рух».

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Клуб поблагодарил защитника за сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Гагун за год, проведенный в львовском клубе, сыграл 22 матча УПЛ и 1 поединок Кубка Украины, без забитых голов.

Защитник Милош Стаменкович и хавбек Андрей Кухарук тоже покинули «Рух».

28 февраля «Рух» сыграет первый матч весенней части чемпионата Украины против «Колоса». Поединок 19-го тура УПЛ состоится на «Арене Львов», начало – в 19:30.