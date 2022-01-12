ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо стал первым зимним новичком Зари

Евгений Смирный первую часть сезона провел в «Черноморце»

  • 12.01.2022 11:01
  • 2218 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо стал первым зимним новичком Зари
© ФК Заря Луганск. Евгений Смирный

Первым новичком «Зари» в 2022 году стал центральный полузащитник Евгений Смирный, с которым луганский клуб подписал полноценный контракт. Срок действия сделки – три года.
 
Смирный – воспитанник киевского «Динамо». В течение двух лет выступал за ковалевский «Колос», а летом прошлого года на правах аренды присоединился к одесскому «Черноморцу», за который отыграл 9 игр и забил 2 гола, проведя на поле суммарно 717 минут.
 
Евгений имеет в своем активе выступления за юношескую и молодежную сборную Украины.

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Источник — ФК Заря

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Alehandro
    Alehandro, 12.01.2022 11:07
    -3
    Бесит, когда имя Евгений по-украински пишут не Євген, а Євгеній
    Звучит, как пердёж в лужу
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