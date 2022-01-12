ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо стал первым зимним новичком Зари

Первым новичком «Зари» в 2022 году стал центральный полузащитник Евгений Смирный, с которым луганский клуб подписал полноценный контракт. Срок действия сделки – три года.



Смирный – воспитанник киевского «Динамо». В течение двух лет выступал за ковалевский «Колос», а летом прошлого года на правах аренды присоединился к одесскому «Черноморцу», за который отыграл 9 игр и забил 2 гола, проведя на поле суммарно 717 минут.



Евгений имеет в своем активе выступления за юношескую и молодежную сборную Украины.

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