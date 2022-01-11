ОФИЦИАЛЬНО. Гонвед подтвердил подписание воспитанника Динамо

Полузащитник Александр Петрусенко перешел из «Миная» в венгерский клуб

  • 11.01.2022 21:35
  • 577 просмотров
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Гонвед подтвердил подписание воспитанника Динамо
© ФК Гогнвед. Александр Петрусенко

Полузащитник Александр Петрусенко перешел из «Миная» в венгерский «Гонвед».

Венгерский клуб подтвердил, что украинский хавбек, воспитанник «Динамо», успешно прошел медосмотр и подписал контракт на 1,5 года с правом пролонгации.

23-летний хавбек провел за «Минай» 18 матчей в текущем сезоне УПЛ. «Гонвед» занимает 8-е место в чемпионате Венгрии.

Александр Петрусенко сказал: «Хочу поблагодарить вас за доверие, я благодарен за предоставленную возможность. Моя цель – доказать, что «Гонвед» выбрал меня не случайно. Я впервые испытываю себя в качестве легионера, это большой шаг в моей карьере, я с нетерпением жду встречи со своими сверстниками, главным тренером и возможности показать, на что я способен, на тренировках и в матчах».

Петрусенко является воспитанником киевского «Динамо», играл за «Горняк-Спорт», а также был футболистом «Миная».

Источник — Facebook

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 11.01.2022 22:04
    0
    Пока УПЛ (с) ФК Минай
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