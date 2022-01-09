Александрия досрочно прекратил сотрудничество с двумя футболистами

Футбольный клуб «Александрия» досрочно прекратил сотрудничество с малийским легионером Бурамой Фомбой.



Клуб также покинул Игорь Кирюханцев, воспитанник донецкого «Шахтера», выступавший за «Александрию» на правах аренды до декабря 2021 года.



Фомба сыграл один официальный поединок за команду основы в кубковом матче против «Металлиста 1925».



Кирюханцев провел 10 матчей в чемпионате, где отметился одним голом и одним ассистом. Еще один матч провел в Кубке Украины против «Металлиста 1925», где также забил в ворота соперника один гол и отдал голевую передачу.

Ранее «Александрия» продлила контракт с защитником.