Александрия досрочно прекратил сотрудничество с двумя футболистами

Игорь Кирюханцев и Бурама Фомба покинули клуба

  • 09.01.2022 15:27
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Александрия досрочно прекратил сотрудничество с двумя футболистами
© ФК Александрия. Бурама Фомба и Игорь Кирюханцев

Футбольный клуб «Александрия» досрочно прекратил сотрудничество с малийским легионером Бурамой Фомбой.
 
Клуб также покинул Игорь Кирюханцев, воспитанник донецкого «Шахтера», выступавший за «Александрию» на правах аренды до декабря 2021 года.
 
Фомба сыграл один официальный поединок за команду основы в кубковом матче против «Металлиста 1925».
 
Кирюханцев провел 10 матчей в чемпионате, где отметился одним голом и одним ассистом. Еще один матч провел в Кубке Украины против «Металлиста 1925», где также забил в ворота соперника один гол и отдал голевую передачу.

Ранее «Александрия» продлила контракт с защитником.

Источник — ФК Александрия

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