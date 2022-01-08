ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продлила контракт с защитником

Александр Мельник подписал с клубом новое соглашение до 30 июня 2025 года

  • 08.01.2022 20:30
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ОФИЦИАЛЬНО. Александрия продлила контракт с защитником
© ФК Александрия. Александр Мельник

ФК «Александрия» продлил контракт с защитником Александром Мельником до 30 июня 2025 года.

Александр Мельник отметил: «У Александрии» большие задачи на этот сезон. Команда развивается, двигается вперед. Хочу поблагодарить и руководство клуба, и тренерский штаб за доверие. Я буду делать все, что в моих силах, чтобы помочь команде достичь поставленных целей. Получив предложение, я не сомневался ни минуты. В команде хороший коллектив. Мне здесь удобно. И я очень рад, что клуб предоставил мне возможность продолжить карьеру здесь».

Александр дебютировал в составе команды U-19 3 мая 2019 года в выездном матче против сверстников из киевского «Динамо». В составе основной команды «Александрии» дебютировал 29 сентября 2019 года в матче 1/16 Кубка Украины против вышгородского «Диназа». За основу «Александрии» Александр Мельник провел 19 матчей, 4 из которых – в Кубке Украины.

Источник — ФК Александрия

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