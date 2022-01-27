Альянс подписал игроков Львова и Ингульца

Контракты с «Альянсом» подписали нападающий Владислав Шарай и полузащитник Иван Брикнер, ранее защищавшие цвета «Ингульца» и «Львова».

На просмотре находятся Александр Снижко из «ЛНЗ», Роман Яловенко («Олимпик») и Дмитрий Ефименко из «Ужгорода».

Напомним, что во время первого этапа подготовки «Альянс» проведет спарринги с «Кремнем», «Полтавой» и «Волчанском».

Накануне футболистам «Альянса» представлен новый главный тренер – Анатолий Бессмертный.