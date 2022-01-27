Альянс подписал игроков Львова и Ингульца

Владислав Шарай и Иван Брикнер продолжат карьеру в клубе из Липовой Долины

  • 27.01.2022 10:19
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Альянс подписал игроков Львова и Ингульца
© Instagram. Иван Брикнер

Контракты с «Альянсом» подписали нападающий Владислав Шарай и полузащитник Иван Брикнер, ранее защищавшие цвета «Ингульца» и «Львова».

На просмотре находятся Александр Снижко из «ЛНЗ», Роман Яловенко («Олимпик») и Дмитрий Ефименко из «Ужгорода».

Напомним, что во время первого этапа подготовки «Альянс» проведет спарринги с «Кремнем», «Полтавой» и «Волчанском».

Накануне футболистам «Альянса» представлен новый главный тренер – Анатолий Бессмертный.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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