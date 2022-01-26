ОФИЦИАЛЬНО. Бессмертный возглавил Альянс

Известный украинский тренер будет работать в Первой лиге

  • 26.01.2022 11:24
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ОФИЦИАЛЬНО. Бессмертный возглавил Альянс
© ФК Львов. Анатолий Бессмертный

Как мы сообщали ранее, украинский тренер Анатолий Бессмертный возглавил «Альянс» из Липовой Долины. О назначении официально уведомил клуб Первой лиги.

О сроках контракта пока ничего не известно. Предыдущий тренер команды Юрий Ярошенко останется в структуре клуба.

53-летний специалист по своей карьере возглавлял «Днепр» (Черкассы), «Полесье», «Львов», «Викторию» и другие клубы.

В последний раз Безмертный возглавлял «Викторию» из Второй лиги.

Источник — Sport.ua

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