Бессмертный возглавит клуб Первой лиги

Анатолий Бессмертный станет главным тренером «Альянса» из Липовой Долины, а нынешний наставник Юрий Ярошенко будет его ближайшим помощником.
Клуб попрощался с тренером-селекционером Александром Цысарем, поскольку комплектация команды отдана на откуп агенту Роману Пахолюку.
Что касается «Виктории», которую в последнее время возглавлял Бессмертный, то эта команда обезглавленной не осталась. Её возглавил Владимир Романенко, работавший в штабе при разных тренерах.
Источник — Footboom
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