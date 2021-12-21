Бессмертный возглавит клуб Первой лиги

Анатолий Бессмертный станет главным тренером «Альянса» из Липовой Долины, а нынешний наставник Юрий Ярошенко будет его ближайшим помощником.

Клуб попрощался с тренером-селекционером Александром Цысарем, поскольку комплектация команды отдана на откуп агенту Роману Пахолюку.

Что касается «Виктории», которую в последнее время возглавлял Бессмертный, то эта команда обезглавленной не осталась. Её возглавил Владимир Романенко, работавший в штабе при разных тренерах.