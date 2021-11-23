Шахтеру интересен итальянец Джакомо Квальята

Вице-чемпион Украины «Шахтер» проявляет интерес к 21-летнему итальянскому игроку нидерландского «Хераклеса» Джакомо Квальяте, информирует журналист Джанлуиджи Лонгари.
Помимо «горняков» услуги Квальяты интересны неназванным клубам из испанской Ла Лиги и немецкой Бундеслиги.
Tra i giocatori italiani più apprezzati all’estero c’è il terzino dell’#Heracles Giacomo #Quagliata classe 2000. Per lui sondaggi da #Liga Spagnola, #Bundesliga e dallo #Shakhtar. @tvdellosport— Gianluigi Longari (@Glongari) November 22, 2021
Джакомо Квальята является воспитанником итальянского «Про Верчелли», из которого в январе минувшего года перешел в «Хераклес».
Защитник имеет контракт с нидерландцами до конца текущего сезона, однако в договоре прописана опция годичной пролонгации сделки клубом еще на один год.
Оценочная стоимость Квальяты на Transfermarkt составляет 700 тысяч евро.
В текущем сезоне Эредивизи на счету Квальяты 10 матчей (1 ассист), также защитник провел 1 поединок в Кубке Нидерландов.
Источник — Sport.ua
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