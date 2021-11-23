Шахтеру интересен итальянец Джакомо Квальята

Футболист выступает на позиции левого защитника

  • 23.11.2021 14:40
  • 1164 просмотра
  • 11 комментариев
Шахтеру интересен итальянец Джакомо Квальята
© ФК Хераклес. Джакомо Квальята

Вице-чемпион Украины «Шахтер» проявляет интерес к 21-летнему итальянскому игроку нидерландского «Хераклеса» Джакомо Квальяте, информирует журналист Джанлуиджи Лонгари.

Помимо «горняков» услуги Квальяты интересны неназванным клубам из испанской Ла Лиги и немецкой Бундеслиги.

Джакомо Квальята является воспитанником итальянского «Про Верчелли», из которого в январе минувшего года перешел в «Хераклес».

Защитник имеет контракт с нидерландцами до конца текущего сезона, однако в договоре прописана опция годичной пролонгации сделки клубом еще на один год.

Оценочная стоимость Квальяты на Transfermarkt составляет 700 тысяч евро.

В текущем сезоне Эредивизи на счету Квальяты 10 матчей (1 ассист), также защитник провел 1 поединок в Кубке Нидерландов.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Умник
    Умник, 23.11.2021 14:47
    +4
    turist86, 23.11.2021 14:45
    Навіщо, адже є Корнієнко
    Он не говорит на итальянском и португальском.
    Ссылка
    turist86
    turist86, 23.11.2021 14:45
    +3
    Навіщо, адже є Корнієнко
    Ссылка
    Умник
    Умник, 23.11.2021 15:20
    0
    Calm, 23.11.2021 15:01
    Он в Динамо переходит
    Москва?
    Ссылка
    Умник
    Умник, 23.11.2021 15:19
    0
    Calm, 23.11.2021 15:01
    Он в Динамо переходит
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 23.11.2021 15:16
    0
    KRBS55, 23.11.2021 15:10
    Не понятно что за защитник, но если купят то неплохо будет, так как в защите один нормальный игрок Матвиенко,а там игра покажет.
    Да, было бы неплохо.
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 23.11.2021 15:14
    0
    Funny_____Cat, 23.11.2021 14:51
    Тимофечюка , ты где , вылазить уже и кричи какой это супер игрок , о котором ты до сегодняшнего утра и не подозревал
    Скажи, почему тебя банят почти каждый день, а ты и рада?
    Ссылка
    KRBS55
    KRBS55, 23.11.2021 15:10
    0
    Не понятно что за защитник, но если купят то неплохо будет, так как в защите один нормальный игрок Матвиенко,а там игра покажет.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 23.11.2021 15:07
    0
    Умник, 23.11.2021 14:47
    Он не говорит на итальянском и португальском.
    татышо ?
    Ссылка
    Calm
    online
    Calm, 23.11.2021 15:01
    0
    turist86, 23.11.2021 14:45
    Навіщо, адже є Корнієнко
    Он в Динамо переходит
    Ссылка
    kortizol132
    kortizol132, 23.11.2021 14:55
    0
    наконец-то европеец
    Ссылка
    Funny_____Cat
    online
    Funny_____Cat, 23.11.2021 14:51
    -1
    Тимофечюка , ты где , вылазить уже и кричи какой это супер игрок , о котором ты до сегодняшнего утра и не подозревал
    Ссылка
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