Шахтеру интересен итальянец Джакомо Квальята

Вице-чемпион Украины «Шахтер» проявляет интерес к 21-летнему итальянскому игроку нидерландского «Хераклеса» Джакомо Квальяте, информирует журналист Джанлуиджи Лонгари.

Помимо «горняков» услуги Квальяты интересны неназванным клубам из испанской Ла Лиги и немецкой Бундеслиги.

Джакомо Квальята является воспитанником итальянского «Про Верчелли», из которого в январе минувшего года перешел в «Хераклес».

Защитник имеет контракт с нидерландцами до конца текущего сезона, однако в договоре прописана опция годичной пролонгации сделки клубом еще на один год.

Оценочная стоимость Квальяты на Transfermarkt составляет 700 тысяч евро.

В текущем сезоне Эредивизи на счету Квальяты 10 матчей (1 ассист), также защитник провел 1 поединок в Кубке Нидерландов.