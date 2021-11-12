Можно купить дешевле. У Динамо будет шанс на трансфер Вильи?

Ранее сообщалось, что «Бока Хуниорс» хочет за вингера 15 миллионов евро

  • 12.11.2021 10:16
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Можно купить дешевле. У Динамо будет шанс на трансфер Вильи?
© Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Вилья (вверху)

Руководство «Бока Хуниорс» готово в ближайшее трансферное окно рассмотреть вариант продажи в Европу вингера команды Себастьяна Вильи.

Интерес к игроку проявляет киевское «Динамо», однако ранее сообщалось, что «Бока Хуниорс» запросила за футболиста 15 миллионов евро, что является неподъемной суммой для чемпиона Украины.

Согласно последней информации, «Бока Хуниорс» действительно хочет выручить за Вилью 15 миллионов, но американских долларов. Более того, в аргентинском клубе готовы продать Вилью даже дешевле – за 12 миллионов долларов, информирует semana.com.

Помимо киевского «Динамо» интерес к Вилье в последнее время активно проявляет «Динамо» Москва, боссы которого также контактировали с «Бока Хуниорс» на предмет осуществления сделки.

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