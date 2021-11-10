Заоблачные цифры. Стало известно, сколько Бока требовала у Динамо за Вилью

В последнее время «Динамо» Киев активно интересовалось вингером «Бока Хуниорс» Себастьяном Вильей. Однако сейчас вероятность такого трансфера оценивается довольно низко.

Ранее сообщалось о том, что «Бока Хуниорс» назвала очень высокую цену за Вилью, которая отпугнула «Динамо». Теперь же стала известна сумма, которую потребовал аргентинский клуб. Речи идет о 15 миллионах евро.

Кроме киевлян, интерес к Вилье также проявляет «Динамо» Москва. Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 5,5 миллиона евро, контракт с «Бокой» действует до 2024 года.

Себастьян Вилья играет за «Боку Хуниорс» с 2018 года. Имеет на своем счету 98 матчей, 15 голов и 14 ассистов за аргентинскую команду. Также провел 4 матча за национальную сборную Колумбии.