Заоблачные цифры. Стало известно, сколько Бока требовала у Динамо за Вилью

Высокая цена отпугнула киевлян

  • 10.11.2021 18:23
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Заоблачные цифры. Стало известно, сколько Бока требовала у Динамо за Вилью
© Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Вилья

В последнее время «Динамо» Киев активно интересовалось вингером «Бока Хуниорс» Себастьяном Вильей. Однако сейчас вероятность такого трансфера оценивается довольно низко.

Ранее сообщалось о том, что «Бока Хуниорс» назвала очень высокую цену за Вилью, которая отпугнула «Динамо». Теперь же стала известна сумма, которую потребовал аргентинский клуб. Речи идет о 15 миллионах евро.

Кроме киевлян, интерес к Вилье также проявляет «Динамо» Москва. Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 5,5 миллиона евро, контракт с «Бокой» действует до 2024 года.

Себастьян Вилья играет за «Боку Хуниорс» с 2018 года. Имеет на своем счету 98 матчей, 15 голов и 14 ассистов за аргентинскую команду. Также провел 4 матча за национальную сборную Колумбии.

Источник — Tyc Sports

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