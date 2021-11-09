Вильи в Динамо не будет. Руководство Бока Хуниорс назвало заоблачные цифры

Трансфер колумбийца срывается

  • 09.11.2021 19:37
  • 393 просмотра
  • 1 комментарий
Вильи в Динамо не будет. Руководство Бока Хуниорс назвало заоблачные цифры
© Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Вилья

Возможный трансфер левого вингера «Бока Хуниорс» Себастьяна Вильи находится под большим сомнением.
 
Об этом сообщил ведущий трансферный эксперт Южной Америки Сесар Луис Мерло.
 
«Сейчас переговоры полностью приостановлены. Украинцы попросили озвучить сумму возможного трансфера, а руководство «Боки» назвало заоблачные цифры. Меня попросили, чтобы эта сумма осталась конфиденциальной. Если одна из сторон не изменит собственной позиции, будет сложно достичь взаимопонимания», – сообщил журналист.
 
Трансферами «Бока Хуниорс» занимается легендарный Хуан Роман Рикельме – второй вице-президент клуба, фактически выполняющий функции спортивного директора.
 
Себастьян Вилья играет за «Боку Хуниорс» с 2018 года. Имеет на своем счету 98 матчей, 15 голов и 14 ассистов за аргентинскую команду. Также провел 4 матча за национальную сборную Колумбии.

Источник — Футбол 24

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    belerilf1
    belerilf1, 09.11.2021 19:39
    +1
    суркис попал на суркиса
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