Вильи в Динамо не будет. Руководство Бока Хуниорс назвало заоблачные цифры

Возможный трансфер левого вингера «Бока Хуниорс» Себастьяна Вильи находится под большим сомнением.



Об этом сообщил ведущий трансферный эксперт Южной Америки Сесар Луис Мерло.



«Сейчас переговоры полностью приостановлены. Украинцы попросили озвучить сумму возможного трансфера, а руководство «Боки» назвало заоблачные цифры. Меня попросили, чтобы эта сумма осталась конфиденциальной. Если одна из сторон не изменит собственной позиции, будет сложно достичь взаимопонимания», – сообщил журналист.



Трансферами «Бока Хуниорс» занимается легендарный Хуан Роман Рикельме – второй вице-президент клуба, фактически выполняющий функции спортивного директора.



Себастьян Вилья играет за «Боку Хуниорс» с 2018 года. Имеет на своем счету 98 матчей, 15 голов и 14 ассистов за аргентинскую команду. Также провел 4 матча за национальную сборную Колумбии.