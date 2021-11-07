Динамо приписывают интерес к Вилье

Оценочная стоимость 25-летнего колумбийца составляет 5,5 миллионов евро

  • 07.11.2021 10:46
  • 1299 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо приписывают интерес к Вилье
© Getty Images/Global Images Ukraine

Киевское «Динамо» проявляет заинтересованность в услугах левого вингера «Бока Хуниорс» Себастьяна Вильи.

По данным El Intransigente, «бело-синие» уже сделали предложение аргентинскому клубу по 25-летнему легионеру, и теперь ждут ответа.

В «Бока Хуниорс» не прочь продать Вилью, чтобы получить деньги на усиление состава для работы на рынке в ближайшем трансферном окне.

Себастьян Вилья играет за «Боку Хуниорс» с 2018 года. Имеет на своем счету 98 матчей, 15 голов и 14 ассистов за аргентинскую команду. Также провел 4 матча за национальную сборную Колумбии.

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(10 голосов)

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Комментарии
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    Eugene Vrubel
    online
    Eugene Vrubel, 07.11.2021 10:55
    +1
    Конечно-конечно. Просто у Динамо мало игроков на эту позицию - срочно нужен еще один левый вингер.
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