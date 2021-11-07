Динамо приписывают интерес к Вилье

Киевское «Динамо» проявляет заинтересованность в услугах левого вингера «Бока Хуниорс» Себастьяна Вильи.

По данным El Intransigente, «бело-синие» уже сделали предложение аргентинскому клубу по 25-летнему легионеру, и теперь ждут ответа.

В «Бока Хуниорс» не прочь продать Вилью, чтобы получить деньги на усиление состава для работы на рынке в ближайшем трансферном окне.

Себастьян Вилья играет за «Боку Хуниорс» с 2018 года. Имеет на своем счету 98 матчей, 15 голов и 14 ассистов за аргентинскую команду. Также провел 4 матча за национальную сборную Колумбии.