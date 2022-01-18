Минай просматривает игроков Ингульца, Ворсклы и Таврии

В тренировочном лагере «Миная» находится группа потенциальных новичков, самый известный среди них – левый защитник Николай Квасный, ранее выступавший за «Львов», «Ингулец» и «Прикарпатье».

На просмотре есть игроки из молодежного состава «Ворсклы» и «Таврии». Впрочем, в «Минае» не скрывают, что более именитые новобранцы приедут в ближайшие дни.

К команде присоединился один из лидеров – Евгений Селезнев, пропустивший первый тренировочный день.

Напомним, что заключительный этап подготовки футболисты «Миная» проведут в феврале в Турции. Контракты на проведение контрольных поединков будут подписаны на этой неделе.