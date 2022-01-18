Минай просматривает игроков Ингульца, Ворсклы и Таврии

К работе на тренировочном сборе также приступил Евгений Селезнев

  • 18.01.2022 09:09
  • 633 просмотра
  • 1 комментарий
Минай просматривает игроков Ингульца, Ворсклы и Таврии
© ФК Минай. Евгений Селезнев

В тренировочном лагере «Миная» находится группа потенциальных новичков, самый известный среди них – левый защитник Николай Квасный, ранее выступавший за «Львов», «Ингулец» и «Прикарпатье».

На просмотре есть игроки из молодежного состава «Ворсклы» и «Таврии». Впрочем, в «Минае» не скрывают, что более именитые новобранцы приедут в ближайшие дни.

К команде присоединился один из лидеров – Евгений Селезнев, пропустивший первый тренировочный день.

Напомним, что заключительный этап подготовки футболисты «Миная» проведут в феврале в Турции. Контракты на проведение контрольных поединков будут подписаны на этой неделе.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 18.01.2022 09:48
    0
    "іменитіші новобранці " ... через кілька днів подивимось, який шлак з вільних агентів іменується таким пафосним словосполученням.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности