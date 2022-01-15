Минай первую тренировку под руководством Шарана провел без Селезнева

14 января новый главный тренер закарпатского «Миная» Владимир Шаран провел со своими подопечными первую тренировку.

На ней отсутствовал самый именитый игрок «Mиная» Евгений Селезнев, который присоединится к команде 15 января.

Первые спарринги у одного из аутсайдеров УПЛ запланированы на 22 января – с венгерским «Дебреценом» и 28 января – с «Ужгородом».

По имеющейся информации, 1 февраля подопечные Владимира Шарана отправятся на зарубежный этап подготовки – в Турцию. Там и пройдет проверку боем группа новичков.

Напомним, что в 19-м туре чемпионата УПЛ «Mинай» 25 февраля будет принимать луганскую «Зарю».