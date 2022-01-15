Минай первую тренировку под руководством Шарана провел без Селезнева

Форвард присоединится к команде 15 января

  • 15.01.2022 09:38
  • 835 просмотров
  • 5 комментариев
Минай первую тренировку под руководством Шарана провел без Селезнева
© ФК Александрия. Владимир Шаран

14 января новый главный тренер закарпатского «Миная» Владимир Шаран провел со своими подопечными первую тренировку.

На ней отсутствовал самый именитый игрок «Mиная» Евгений Селезнев, который присоединится к команде 15 января.

Первые спарринги у одного из аутсайдеров УПЛ запланированы на 22 января – с венгерским «Дебреценом» и 28 января – с «Ужгородом».

По имеющейся информации, 1 февраля подопечные Владимира Шарана отправятся на зарубежный этап подготовки – в Турцию. Там и пройдет проверку боем группа новичков.

Напомним, что в 19-м туре чемпионата УПЛ «Mинай» 25 февраля будет принимать луганскую «Зарю».

Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Yura Юрий
    Yura Юрий, 15.01.2022 10:12
    +2
    Я думаю дядя Вова избавится от этого деграданта, который ауру и коллектив портит.
    Ссылка
    Олег Прок
    Олег Прок, 15.01.2022 09:47
    +2
    Гусь макеевский ещё из запоя не вышел
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 15.01.2022 10:16
    +1
    главное чтобы до Турции добрался. А потом самолет, интервью, справки...
    Ссылка
    inflicted
    inflicted, 15.01.2022 10:16
    -1
    ну так свята ж ще
    Ссылка
    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 15.01.2022 10:15
    -1
    Селезнёв всегда готов, ведь от постоянно на ринге.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности