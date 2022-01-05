Клуб Бундеслиги хочет приобрести атакующего хавбека луганской Зари

Клуб немецкой Бундеслиги «Арминия» Билефельд заинтересован в подписании 25-летнего хавбека луганской «Зари» Владислава Кочергина уже в зимнее межсезонье.

Если «Арминия» согласует с футболистом условия личного контракта, то предпримет попытку договориться с «Зарей» о переходе полузащитника зимой. А если клубам не удастся договориться о трансфере, Кочергин сможет присоединиться к новой команде на правах свободного агента по окончанию сезона, так как его контракт истекает летом 2022 года.

В немецком клубе готовы предложить Кочергину условия лучше, чем в «Заре». Однако деньги не будут играть ключевую роль, так как Владислав давно хотел попробовать свои силы в европейском чемпионате.

Напомним, после отказа продлить соглашение с командой Виктора Скрипника Кочергин был переведен в дубль. Последний матч за «Зарю» он провел 3 октября против «Десны». Владислав настроен покинуть луганский клуб.

«Арминия» под руководством Франка Крамера находится в зоне вылета Бундеслиги, занимая предпоследнее 17-е место с 16 очками.