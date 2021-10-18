Заря перевела Кочергина в дублирующий состав

Хавбек «Зари» Владислав Кочергин переведен в дублирующий состав команды. По информации источника, 25-летний игрок отказывается подписывать с клубом новый контракт. Нынешний договор Владислава с клубом заканчивается летом следующего года и уже через два месяца игрок может вести переговоры с любым клубом о предварительном контракте.

В этом сезоне Кочергин сыграл за «Зарю» 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал две голевые передачи. Трансферная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, 2,5 миллиона евро. Ранее была информация, что «Заря» хочет получить за своего игрока два миллиона евро. Летом лидером «Зари» интересовался греческий ПАОК.

Отметим, что минувшим летом «Зарю» на правах свободных агентов покинули несколько основных игроков - Юрченко, Иванисеня, Абу Ханна и Василь.