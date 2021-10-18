Заря перевела Кочергина в дублирующий состав

Хавбек «Зари» Владислав Кочергин переведен в дублирующий состав команды. По информации источника, 25-летний игрок отказывается подписывать с клубом новый контракт. Нынешний договор Владислава с клубом заканчивается летом следующего года и уже через два месяца игрок может вести переговоры с любым клубом о предварительном контракте.
В этом сезоне Кочергин сыграл за «Зарю» 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал две голевые передачи. Трансферная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, 2,5 миллиона евро. Ранее была информация, что «Заря» хочет получить за своего игрока два миллиона евро. Летом лидером «Зари» интересовался греческий ПАОК.
Отметим, что минувшим летом «Зарю» на правах свободных агентов покинули несколько основных игроков - Юрченко, Иванисеня, Абу Ханна и Василь.
Источник — ТаТоТаке
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Печально все это. И показательно.
Имхо первым делом надо менять руководство клуба... Каким бы не был рафаилов но при нем и состав всегда могли найти, и продавали.
Пришел новый.. все уходят бесплатно.. По Кочергину тоже надо было раньше продавать. А теперь бесплатно уйдет.
Юрченко бесплатно - замены нет
Иванесеня бесплатно и при этом замены нет
Василь бесплатно и при этом Альтернатива только Шевченко. Еще и Махарадзе отдали.
Абухана бесплатно и при этом замены нет.
Циганикс бесплатно - замена в виде человека привоза - Жунинье
Аллахьяр - неужели не найдется желающих купить миллионов за 5? (скоро узнаем). Или просто некому было решить этот вопрос? что более вероятно.
И на сегодня имеем: Не состава.. не заработка, не перспектив. Еще вместо Скрипника прийдет Бабчи и вообще можно лавочку закрывать.
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