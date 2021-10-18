Заря перевела Кочергина в дублирующий состав

Полузащитник не хочет подписывать новый контракт с клубом

  • 18.10.2021 14:21
  • 3741 просмотр
  • 8 комментариев
Заря перевела Кочергина в дублирующий состав
© Footboom. Владислав Кочергин

Хавбек «Зари» Владислав Кочергин переведен в дублирующий состав команды. По информации источника, 25-летний игрок отказывается подписывать с клубом новый контракт. Нынешний договор Владислава с клубом заканчивается летом следующего года и уже через два месяца игрок может вести переговоры с любым клубом о предварительном контракте.

В этом сезоне Кочергин сыграл за «Зарю» 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и сделал две голевые передачи. Трансферная стоимость игрока, по данным Transfermarkt, 2,5 миллиона евро. Ранее была информация, что «Заря» хочет получить за своего игрока два миллиона евро. Летом лидером «Зари» интересовался греческий ПАОК.

Отметим, что минувшим летом «Зарю» на правах свободных агентов покинули несколько основных игроков - Юрченко, Иванисеня, Абу Ханна и Василь.

Источник — ТаТоТаке

(22 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Vladislav Pohily
    online
    Vladislav Pohily, 18.10.2021 14:37
    +7
    Я не сторонник Рафаилова, но, по-моему, после него Заря вообще никого не продала, все уходят свободными агентами.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 18.10.2021 14:29
    +6
    А говорили травмирован. Кабаев тоже там же, вероятно
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 18.10.2021 14:27 (изменен)
    +6
    Методы в украинском футболе не меняются. Как было в 1990-х, так и остается в 2020-х. Посадить в дубль... за что? Дайте человек цивилизованно отработать свой контракт и уйти. Он же не раб? Или все таки украинские "бизнесмены" рассматривают футболистов как рабов?
    -
    Печально все это. И показательно.
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
    Sergii Novykov, 18.10.2021 14:34 (изменен)
    +5
    Было предсказуемо что этим закончится..
    Имхо первым делом надо менять руководство клуба... Каким бы не был рафаилов но при нем и состав всегда могли найти, и продавали.
    Пришел новый.. все уходят бесплатно.. По Кочергину тоже надо было раньше продавать. А теперь бесплатно уйдет.
    Юрченко бесплатно - замены нет
    Иванесеня бесплатно и при этом замены нет
    Василь бесплатно и при этом Альтернатива только Шевченко. Еще и Махарадзе отдали.
    Абухана бесплатно и при этом замены нет.
    Циганикс бесплатно - замена в виде человека привоза - Жунинье
    Аллахьяр - неужели не найдется желающих купить миллионов за 5? (скоро узнаем). Или просто некому было решить этот вопрос? что более вероятно.
    И на сегодня имеем: Не состава.. не заработка, не перспектив. Еще вместо Скрипника прийдет Бабчи и вообще можно лавочку закрывать.
    Ссылка
    cooperchack
    online
    cooperchack, 18.10.2021 14:37
    +3
    Не хочет - отпустите,вот эта травля игроков уже надоела.Давят на людей и думают что их мнение изменится.Наоборот вы для них будете самымы х...выми работодателями.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
    Владимир Копяк, 18.10.2021 15:00 (изменен)
    +1
    Странно все это - футболисты уходят свободными агентами... Значит кому-то это очень выгодно...Я думаю, что этим процесом рулят агенты футболистов, только им выгодно заполучить бесплатного игрока (да еще и руководству клуба у которого на контракте игрок, договорняки могут быть на приличные деньги).Давайте не забывать, что футбол, это прежде всего очень успешный бизнес, третий после наркоты и продажи людей....
    Ссылка
    acfred
    online
    acfred, 18.10.2021 15:06
    0
    сыпется клуб и в рейтинг одни нули дает(
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 18.10.2021 15:10
    -1
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности