Источник: лидером Зари заинтересовался ПАОК и готов заплатить €1.5 млн

Ранее сообщалось об интересе итальянской «Венеции» к трансферу Кочергина

  • 23.06.2021 01:45
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Источник: лидером Зари заинтересовался ПАОК и готов заплатить €1.5 млн
© Getty Images/Global Images Ukraine

Греческий ПАОК заинтересовался полузащитником «Зари» Владиславом Кочергиным. Кроме того, лидер луганской команды находится в сфере интересов нескольких клубов из Европы.

По данным итальянского журналиста Димитри Канелло, в борьбу за Владислава включился ПАОК Салоники. По информации журналиста, греческий клуб готов совершить сделку, выплатив клаусулу размером в 1,5 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе итальянской «Венеции» к трансферу Кочергина. Новичок Серии A размышляет над целесообразностью трансфера, но не спешит делать официальное предложение.

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Источник — Территория Зари

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