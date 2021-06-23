Источник: лидером Зари заинтересовался ПАОК и готов заплатить €1.5 млн

Греческий ПАОК заинтересовался полузащитником «Зари» Владиславом Кочергиным. Кроме того, лидер луганской команды находится в сфере интересов нескольких клубов из Европы.

По данным итальянского журналиста Димитри Канелло, в борьбу за Владислава включился ПАОК Салоники. По информации журналиста, греческий клуб готов совершить сделку, выплатив клаусулу размером в 1,5 млн евро.

Ранее сообщалось об интересе итальянской «Венеции» к трансферу Кочергина. Новичок Серии A размышляет над целесообразностью трансфера, но не спешит делать официальное предложение.