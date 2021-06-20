Источник: Венеция готова выплатить Заре 1,5 млн евро за Кочергина

Итальянский клуб не спешит делать официальное предложение

  • 20.06.2021 22:23
  • 2030 просмотров
  • 6 комментариев
Источник: Венеция готова выплатить Заре 1,5 млн евро за Кочергина
© Getty Images/Global Images Ukraine. Кочергин и Булеца

Новичок Серии А «Венеция» заинтересована в приобретении у «Зари» хавбека Владислава Кочергина в летнее трансферное окно. Ожидается, что игрок займет одну из трех доступных квот в заявке как игрок не из Евросоюза.

«Венеция» оценивает вариант выплаты клаусулы за игрока, которая составляет 1,5 млн евро. Итальянский клуб не спешит делать официальное предложение, так как у Кочергина «незащищенный» контракт с «Зарей», который заканчивается летом следующего года. Поэтому «Заре» выгодно продать игрока этим летом, чтобы не отпустить его бесплатно через год.

Несколькими днями ранее «Венеция» официально завершила трансфер другого игрока не из Евросоюза, израильтянина Дора Переца, которого зимой сватали в киевское «Динамо». Помимо Переца, ожидается что два оставшихся места под игроков не из Евросоюза займут Кочергин и футболист из США.

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Источник — Территория Зари

(12 голосов)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 20.06.2021 23:13
    0
    Ммм, неплохо.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 20.06.2021 22:57
    +1
    Согласен со всеми. Пусть идет. Будет и в сборной. Да итальянский футбол как и бельгийский нашим, как показывает практика, подходит!
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 20.06.2021 22:54
    +1
    turist86, 20.06.2021 22:44
    Серія А то круто, звідти і в збірну візьмуть
    не здивуеться н1хто,мабуть,якщо Кочерг1н одразу отримае виклик до зб. Укра1ни
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 20.06.2021 22:44
    +4
    Серія А то круто, звідти і в збірну візьмуть
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 20.06.2021 22:42
    +4
    Надо уходить сейчас. Ему уже 25 лет, потом может быть поздно.
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 20.06.2021 22:32
    +4
    Дай-то Бог, щоб людина в класному чемпі пограла.
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 20.06.2021 22:44
    +4
    Серія А то круто, звідти і в збірну візьмуть
    Ссылка
    Mr.Value
    online
      Mr.Value, 20.06.2021 22:42
    +4
    Надо уходить сейчас. Ему уже 25 лет, потом может быть поздно.
    Ссылка
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 20.06.2021 22:32
    +4
    Дай-то Бог, щоб людина в класному чемпі пограла.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 20.06.2021 22:57
    +1
    Согласен со всеми. Пусть идет. Будет и в сборной. Да итальянский футбол как и бельгийский нашим, как показывает практика, подходит!
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 20.06.2021 22:54
    +1
    turist86, 20.06.2021 22:44
    Серія А то круто, звідти і в збірну візьмуть
    не здивуеться н1хто,мабуть,якщо Кочерг1н одразу отримае виклик до зб. Укра1ни
    Ссылка
    Face Control
    online
      Face Control, 20.06.2021 23:13
    0
    Ммм, неплохо.
    Ссылка
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