Источник: Венеция готова выплатить Заре 1,5 млн евро за Кочергина

Новичок Серии А «Венеция» заинтересована в приобретении у «Зари» хавбека Владислава Кочергина в летнее трансферное окно. Ожидается, что игрок займет одну из трех доступных квот в заявке как игрок не из Евросоюза.

«Венеция» оценивает вариант выплаты клаусулы за игрока, которая составляет 1,5 млн евро. Итальянский клуб не спешит делать официальное предложение, так как у Кочергина «незащищенный» контракт с «Зарей», который заканчивается летом следующего года. Поэтому «Заре» выгодно продать игрока этим летом, чтобы не отпустить его бесплатно через год.

Несколькими днями ранее «Венеция» официально завершила трансфер другого игрока не из Евросоюза, израильтянина Дора Переца, которого зимой сватали в киевское «Динамо». Помимо Переца, ожидается что два оставшихся места под игроков не из Евросоюза займут Кочергин и футболист из США.