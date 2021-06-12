Кочергиным заинтересовалась Венеция, новичок Серии A

Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин попал в сферу интересов «Венеции», новичка Серии A, информирует Corriere del Veneto.

Контракт хавбека с луганским клубом действует до лета 2022 года.

«Венеция» имеет три вакансии для игроков не из Евросоюза и хочет заполнить их в летнее межсезонье.

«Венеция» вышла в Серию А спустя 19 лет, выиграв в финале плей-офф у «Читтаделлы» (1:0, 1:1).