Кочергиным заинтересовалась Венеция, новичок Серии A

Полузащитник «Зари» Владислав Кочергин попал в сферу интересов «Венеции», новичка Серии A, информирует Corriere del Veneto.
Контракт хавбека с луганским клубом действует до лета 2022 года.
«Венеция» имеет три вакансии для игроков не из Евросоюза и хочет заполнить их в летнее межсезонье.
«Венеция» вышла в Серию А спустя 19 лет, выиграв в финале плей-офф у «Читтаделлы» (1:0, 1:1).
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