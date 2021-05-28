Город на воде празднует! Венеция спустя 19 лет вернулась в Серию A

Команда «Венеция» из города на воде спустя 19 лет вернулась в Серию A. В последний раз клуб играл в топ-дивизионе в сезоне 2001/02.

Выиграв первый поединок плей-офф (1:0), в повторном матче «Венеция» сыграла вничью против «Читтаделлы» (1:1). Ключевой гол хозяева поля забили на 90+3 минуте, причем во втором тайме команда Паоло Дзанетти играла в меньшинстве.

Город Венеция расположен на более чем 100 небольших островах. Он известен тем, что фактически не имеет дорог, движение происходит только по каналам.

Серия B. Плей-офф за выход в Серию А

Финал. Ответный матч

«Венеция» – «Читтаделла» – 1:1

Голы: Бокалон, 90+3 – Пройя, 26.

Удаление: Маццокки, 36 («Венеция»)

Первый матч – 1:0.