Город на воде празднует! Венеция спустя 19 лет вернулась в Серию A

В решающем матче ключевой гол в ворота «Читтаделлы» был забит на 90+3 мин.

  • 28.05.2021 00:25
  • 696 просмотров
  • 3 комментария
Город на воде празднует! Венеция спустя 19 лет вернулась в Серию A
© Getty Images/Global Images Ukraine

Команда «Венеция» из города на воде спустя 19 лет вернулась в Серию A. В последний раз клуб играл в топ-дивизионе в сезоне 2001/02.

Выиграв первый поединок плей-офф (1:0), в повторном матче «Венеция» сыграла вничью против «Читтаделлы» (1:1). Ключевой гол хозяева поля забили на 90+3 минуте, причем во втором тайме команда Паоло Дзанетти играла в меньшинстве.

Город Венеция расположен на более чем 100 небольших островах. Он известен тем, что фактически не имеет дорог, движение происходит только по каналам. 

Серия B. Плей-офф за выход в Серию А

Финал. Ответный матч

«Венеция» – «Читтаделла» – 1:1

Голы: Бокалон, 90+3 – Пройя, 26.

Удаление: Маццокки, 36 («Венеция»)

Первый матч – 1:0.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 28.05.2021 01:36
    0
    Виктор Петренко, 28.05.2021 00:58
    Трохи некоректна інформація про Венецію. На островах знаходиться лише туристична частина Венеція. Вся адміністрація, стадіони, вокзали знаходяться на материку.Це Местре- мікрорайон Венеції.
    А погуглить прежде чем писать слабо? Стадион Stadio Pierluigi Penzo is situated on the far eastern edge of Venice, the stadium is notable as it is easily accessible by boat. На острове стадион, выдохни. На материке будет новый стадион, который еще не построен.
    Ссылка
    Виктор Петренко
      Виктор Петренко, 28.05.2021 00:58
    0
    Трохи некоректна інформація про Венецію. На островах знаходиться лише туристична частина Венеція. Вся адміністрація, стадіони, вокзали знаходяться на материку.Це Местре- мікрорайон Венеції.
    Ссылка
    OKs100
      OKs100, 28.05.2021 00:31
    +2
    Жаль. Команда Читтаделла показала просто фантастическую игру в этом сезоне. Стоимость этой команды третья снизу в Серии Б, сравни нашим Мариуполю или Александрии (Венеция стоит в 2 раза дороже, а топы Серии Б - в 5 раз), и они могли пробиться в Серию А. Кто этот тренер совершивший такое чудо с этой командой?
    Ссылка
    OKs100
      OKs100, 28.05.2021 00:31
    +2
    Жаль. Команда Читтаделла показала просто фантастическую игру в этом сезоне. Стоимость этой команды третья снизу в Серии Б, сравни нашим Мариуполю или Александрии (Венеция стоит в 2 раза дороже, а топы Серии Б - в 5 раз), и они могли пробиться в Серию А. Кто этот тренер совершивший такое чудо с этой командой?
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
      Ёкарный Бабай, 28.05.2021 01:36
    0
    Виктор Петренко, 28.05.2021 00:58
    Трохи некоректна інформація про Венецію. На островах знаходиться лише туристична частина Венеція. Вся адміністрація, стадіони, вокзали знаходяться на материку.Це Местре- мікрорайон Венеції.
    А погуглить прежде чем писать слабо? Стадион Stadio Pierluigi Penzo is situated on the far eastern edge of Venice, the stadium is notable as it is easily accessible by boat. На острове стадион, выдохни. На материке будет новый стадион, который еще не построен.
    Ссылка
    Виктор Петренко
      Виктор Петренко, 28.05.2021 00:58
    0
    Трохи некоректна інформація про Венецію. На островах знаходиться лише туристична частина Венеція. Вся адміністрація, стадіони, вокзали знаходяться на материку.Це Местре- мікрорайон Венеції.
    Ссылка
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