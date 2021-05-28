Город на воде празднует! Венеция спустя 19 лет вернулась в Серию A

Команда «Венеция» из города на воде спустя 19 лет вернулась в Серию A. В последний раз клуб играл в топ-дивизионе в сезоне 2001/02.
Выиграв первый поединок плей-офф (1:0), в повторном матче «Венеция» сыграла вничью против «Читтаделлы» (1:1). Ключевой гол хозяева поля забили на 90+3 минуте, причем во втором тайме команда Паоло Дзанетти играла в меньшинстве.
Город Венеция расположен на более чем 100 небольших островах. Он известен тем, что фактически не имеет дорог, движение происходит только по каналам.
Серия B. Плей-офф за выход в Серию А
Финал. Ответный матч
«Венеция» – «Читтаделла» – 1:1
Голы: Бокалон, 90+3 – Пройя, 26.
Удаление: Маццокки, 36 («Венеция»)
Первый матч – 1:0.
WE’RE BACK! 🟠⚫️🟢 pic.twitter.com/WXvH2PfnLw— Venezia FC (@VeneziaFC_EN) May 27, 2021
Источник — Sport.ua
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