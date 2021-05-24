Футбол будет на воде? Клуб из известного города близок к выходу в Серию A

Команды «Читтаделла» и «Венеция» провели первый поединок за путевку в Серию A.
Первую игру выиграли гости (1:0), а ответный поединок пройдет 27 мая.
Город Венеция расположен на более чем 100 небольших островах. Он известен тем, что фактически не имеет дорог, движение происходит только по каналам.
Напомним, в полуфинальных противостояниях «Венеция» выиграла у «Лечче» (1:0, 1:1), а «Читтаделла» доказала перевес над «Монцой» (3:0, 0:2).
Серия B. Плей-офф за выход в Серию А
Финал. Первый матч
«Читтаделла» – «Венеция» – 0:1
Голы: Ди Мариано, 50.
Johnsen med assist! Venezia nærmer seg Serie A. pic.twitter.com/zECPl9GYq9— Espen (@Kasteball) May 23, 2021
Источник — Sport.ua
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