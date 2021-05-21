Гол Балотелли не помог. Определено, какие клубы сыграют за выход в Серию A

Определены клубы, которые проведут поединок за путевку в Серию A.
«Венеция» и «Читтаделла» будут сражаться в финале плей-офф.
В полуфинальных парах «Венеция» выиграла у «Лечче» (1:0, 1:1), а «Читтадделла» удержала перевес в противостоянии с «Монцой» (3:0, 0:2). Во второй игре один из мячей у «Монцы» забил известный форвард Марио Балотелли, но его команда выбыла в полуфинале.
Серия B. Плей-офф за выход в серию А
1/2 финала. Ответные матчи
«Монца» – «Читтаделла» – 2:0
Голы: Балотелли, 58, Д'Алессандро, 78.
Первый матч – 0:3
«Лечче» – «Венеция» – 1:1
Голы: Петтинари, 66 – Араму, 45+3.
Нереализованный пенальти: Манкосу («Лечче»), 80.
Первый матч – 0:1
Турнирная таблица Серии B
Источник — Sport.ua
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