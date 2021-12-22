Металлист хотел подписать Кочергина. Игрок отказался от контракта

По информации ТаТоТаке, хавбек «Зари» Владислав Кочергин отказался от выгодного контракта «Металлиста» с сезона 2022/23.

Игрок получил выгодные условия, но отклонил этот вариант, так как полузащитник хочет попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.

Кочергин почти не играл в осенней части сезона из-за конфликта с «Зарей». Владислав отказался продлить контракт и был отправлен в юношеский состав.

Судя по всему, игрок намерен оставаться в дубле до лета, чтобы уйти из команды свободным агентом.