Металлист хотел подписать Кочергина. Игрок отказался от контракта

Игрок хочет уехать в зарубежный чемпионат

  • 22.12.2021 19:30
  • 1860 просмотров
  • 3 комментария
Металлист хотел подписать Кочергина. Игрок отказался от контракта
© zarya-lugansk.com

По информации ТаТоТаке, хавбек «Зари» Владислав Кочергин отказался от выгодного контракта «Металлиста» с сезона 2022/23.

Игрок получил выгодные условия, но отклонил этот вариант, так как полузащитник хочет попробовать свои силы в зарубежном чемпионате.

Кочергин почти не играл в осенней части сезона из-за конфликта с «Зарей». Владислав отказался продлить контракт и был отправлен в юношеский состав.

Судя по всему, игрок намерен оставаться в дубле до лета, чтобы уйти из команды свободным агентом.

Источник — ТаТоТаке

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    APL
    APL, 22.12.2021 19:59
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Ну, то таке, якщо вірити фанам Металіста, які кричать що в слідуючому сезоні будуть претендентами на медалі, він явно не підходить команді
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    Kharkovmetall
    Kharkovmetall, 22.12.2021 19:42
    -1
    Этой новости уже пару дней минимум...
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    Stardeck84
    online
    Stardeck84, 22.12.2021 19:35
    -1
    А у нас инфа, что Кочергин заломал космическую з/п, и Металлист не согласился
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