Кочергин не планирует разрывать контракт с Зарей. Будет договариваться

Игрок вынужден находиться в дубле

  • 16.12.2021 17:11
  • 1007 просмотров
  • 1 комментарий
Кочергин не планирует разрывать контракт с Зарей. Будет договариваться
© Getty Images/Global Images Ukraine

Евгений Гусев, агент полузащитника «Зари» Владислава Кочергина, рассказал о том, что игрок не планирует в одностороннем порядке разрывать контракт, но хотел бы договориться с клубом.

Ранее «Заря» отправила Кочергина в дубль, так как футболист отказался продлить договор, который истекает летом 2022 года.

— Заря отправила Владислава в дубль, но за три месяца он сыграл лишь по пять минут в двух матчах за команду U-19. Почему?

— Мне тоже это не нравится. Но это их решение, все в рамках контракта, и они ничего не нарушают, как и мы. Больше ничего комментировать не могу.

— Вы планируете зимой искать выход из сложившейся ситуации?

— Конечно, но здесь от нас ничего не зависит. Больше Заря будет принимать решение, как им удобней.

— В материальном плане Заря не ущемляет Кочергина?

— В целом, с их стороны никаких юридических нарушений нет.

— Какие клубы интересуются Владиславом?

— Пока не могу говорить, у него еще полгода контракта с Зарей.

— Вы будете пытаться зимой расторгнуть контракт с Зарей?

— Пытаться расторгать соглашение мы не будем, потому что мы не можем это сделать в одностороннем порядке. Будем пробовать договориться с Зарей, но это больше от них зависит. С 1 января я смогу сказать более подробно. Сейчас я не имею права об этом говорить. Согласно регламенту и нормам УЕФА и ФИФА раньше, чем за полгода до истечения контракта мы не можем вести переговоров с другими клубами.

Источник — FanDay

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Maks23
    Maks23, 16.12.2021 17:41
    +1
    Игрока угробить могут..
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