Виктор СКРИПНИК: «Очень жаль, что такая ситуация сложилась с Кочергиным»

Главный тренер «Зари» Виктор Скрипник рассказал о ситуации с Кочергиным, которого сослали в дубль, и о своем будущем в луганском клубе.

«Кочергин? Это не мое дело, это было ожидаемо. Мне как тренеру обидно, что один из моих лучших игроков не принимает участие в играх. Президента понять, или генерального директора, или наше руководство, тоже можно. Игрока понять тоже можно, он семьей обзавелся, хочет уехать в Европу и не хочет оставаться здесь на 3 года. Но как бы прозаично это не звучало: незаменимых - нет! По-человечески, мне очень жаль, что такая ситуация сложилась. Такой игрок не только «Заре» нужен, его и другие с удовольствием приобрели б и пригласили бы.

У меня контракт 3 года. Пройдет 3 года, я буду решать или подумаю, что делать дальше. У меня есть, с кем советоваться, и я буду принимать решение. У меня достаточно времени, а сейчас я сфокусирован на «Заре». Мы разговариваем, у нас вагон времени. Там потом посмотрим. И когда это «потом» будет, из этой лодки выйдет информация».